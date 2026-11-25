Верховный Суд в постановлении от 17 ноября 2026 года рассмотрел дело о водителе, который держал карту водителя в кармане вместо тахографа. Суд определил, какие доказательства имеют значение для наложения штрафа.

Штрафы для водителей на дорогах продолжают уточнять суды - Верховный Суд разобрался, когда наказание за карту водителя, лежащую в кармане вместо тахографа, является законным.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 17 ноября 2026 года принял постановление по делу № 160/16774/24. Предметом рассмотрения стала ситуация, когда водитель имел при себе карту водителя, но не вставил ее в тахограф.

Тахограф - это прибор, который фиксирует режим труда и отдыха водителя. Он обязателен для грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны и автобусов. Карта водителя - персональная карта, которую водитель вставляет в тахограф, чтобы прибор записывал данные именно о нем.

Если карта лежит в кармане, а не в тахографе, прибор не фиксирует, кто именно управлял транспортом и сколько часов работал. Именно это и стало основанием для составления протокола об административном правонарушении.

Верховный Суд определил, какие доказательства имеют значение для наложения штрафа в таких делах. Суд обратил внимание, что сам факт наличия карты водителя в кармане не освобождает от ответственности, если тахограф не использовался надлежащим образом.

Что это значит для водителей

Водителям грузовиков и автобусов стоит помнить: карта водителя должна быть вставлена в тахограф во время движения. Держать ее в кармане или среди документов - это нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность.

Перед выездом проверьте, что карта вставлена в тахограф и прибор работает. Если тахограф неисправен, это также может стать основанием для штрафа.

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