Неофициальная зарплата кажется выгоднее из-за большей суммы на руки, но она не засчитывается в страховой стаж и в будущем может оставить человека без пенсии, больничных и пособия по безработице.

Пенсия напрямую зависит от официальной зарплаты и стажа, а зарплата "в конверте" в этот расчет не попадает. Именно поэтому неофициальный доход в будущем может оставить человека без выплат в старости, а также без больничных и пособия по безработице.

В страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые работодатель уплатил единый социальный взнос (ЕСВ). Если вы работаете без официального оформления или получаете часть зарплаты наличными, для Пенсионного фонда этих денег как будто не существует.

Даже частичная легализация дохода не спасает. Когда взносы платят только с минимальной зарплаты, в стаж засчитываются не полные месяцы, а только их часть. За полгода такой недоплаты можно получить значительно меньше шести месяцев стажа.

Неофициальный доход бьет и по другим выплатам. Размер больничных, декретных и пособия по безработице высчитывается именно от официальной зарплаты. Человек "в конверте" в случае болезни или потери работы рискует остаться с минимальными суммами.

Проблема часто проявляется через десятки лет: когда работник обращается за пенсией, выясняется, что стажа не хватает. Тогда выход на заслуженный отдых приходится откладывать на более поздний возраст.

Как проверить свой страховой стаж

Чтобы не обнаружить "дыру" в стаже слишком поздно, проверьте всё уже сейчас:

Зарегистрируйтесь или войдите в электронный кабинет на портале Пенсионного фонда.

Откройте раздел электронной трудовой книжки и посмотрите, сколько лет стажа уже засчитано.

Сверьте, уплачивает ли работодатель ЕСВ ежемесячно и в полном объеме.

Нашли расхождения - обратитесь в ПФУ лично или на горячую линию, чтобы исправить данные.

Не стоит ждать до пенсионного возраста - контролировать уплату взносов нужно регулярно, сверяя данные в электронном кабинете ПФУ. Наличные "в конверте" выглядят привлекательно здесь и сейчас, но потерянный стаж и пенсия обходятся гораздо дороже.

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