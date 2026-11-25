Неофіційна зарплата здається вигіднішою через більшу суму на руки, але вона не зараховується до страхового стажу і в майбутньому може залишити людину без пенсії, лікарняних і допомоги по безробіттю.

Пенсія напряму залежить від офіційної зарплати і стажу, а зарплата "в конверті" в цей розрахунок не потрапляє. Саме тому неофіційний дохід у майбутньому може залишити людину без виплат у старості, а також без лікарняних і допомоги по безробіттю.

До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які роботодавець сплатив єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо ви працюєте без офіційного оформлення або отримуєте частину зарплати готівкою, для Пенсійного фонду ці гроші ніби не існують.

Навіть часткова легалізація доходу не рятує. Коли внески платять лише з мінімальної зарплати, до стажу зараховуються не повні місяці, а тільки їхня частина. За пів року такої недоплати можна отримати значно менше шести місяців стажу.

Неофіційний дохід б'є і по інших виплатах. Розмір лікарняних, декретних і допомоги по безробіттю рахується саме від офіційної зарплати. Людина "в конверті" у разі хвороби чи втрати роботи ризикує залишитися з мінімальними сумами.

Проблема часто проявляється через десятки років: коли працівник звертається по пенсію, з'ясовується, що стажу не вистачає. Тоді вихід на заслужений відпочинок доводиться відкладати на пізніший вік.

Як перевірити свій страховий стаж

Щоб не виявити "дірку" в стажі надто пізно, перевірте все вже зараз:

Зареєструйтеся або увійдіть до електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду.

Відкрийте розділ електронної трудової книжки і подивіться, скільки років стажу вже зараховано.

Звірте, чи роботодавець щомісяця сплачує ЄСВ у повному обсязі.

Знайшли розбіжності - зверніться до ПФУ особисто або на гарячу лінію, щоб виправити дані.

Не варто чекати до пенсійного віку - контролювати сплату внесків потрібно регулярно, перевіряючи дані в електронному кабінеті ПФУ. Готівка "в конверті" виглядає привабливо тут і зараз, але втрачений стаж і пенсія обходяться набагато дорожче.

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