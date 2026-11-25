Верховний Суд постановив, що справу про стягнення боргу на 546 тисяч гривень потрібно зупинити повністю, якщо один із поручителів служить у ЗСУ. Що це означає для військових і як зупинити стягнення - далі.

Борги та їх стягнення в Україні знову опинилися в центрі уваги судів. Верховний Суд постановив: справу про борг на 546 тисяч гривень треба зупинити повністю, якщо один із поручителів проходить службу у ЗСУ.

Історія справи проста. Банк видав кредит, а кілька людей виступили поручителями за позичальника. Коли борг не погасили вчасно, кредитор пішов до суду стягувати гроші. Уже під час розгляду з'ясувалося, що один із поручителів на той момент служив у Збройних Силах України.

Суд першої інстанції та апеляція погодилися зупинити справу, але лише частково - тобто в тій частині, яка стосується військовослужбовця. Верховний Суд із таким підходом не погодився і виправив нижчі інстанції.

Позиція Верховного Суду однозначна: якщо хоча б один зі співвідповідачів або поручителів служить у ЗСУ, провадження у справі про стягнення боргу зупиняється повністю - для всіх учасників, а не лише для військового. Закон зобов'язує суд зупиняти розгляд, коли сторона перебуває у складі військових формувань, і жодного «часткового» зупинення тут бути не може.

Що це означає для військових

Поки людина служить, суд «заморожує» справу про стягнення боргу. Водночас зупиняються й подальші дії виконавців: арешт рахунків, списання коштів, блокування майна. І це правило працює не лише для самого позичальника, а й для поручителя, який зазвичай відповідає за чужий борг нарівні з боржником.

Як зупинити стягнення: покроково

Щоб скористатися цим захистом, військовослужбовцю або його представнику треба:

Подати до суду клопотання про зупинення провадження у справі, якщо судовий процес ще триває.

Додати документ, що підтверджує службу: довідку з військової частини, військовий квиток або витяг із наказу про призов.

Якщо справа вже на стадії виконавчого провадження - написати заяву державному або приватному виконавцю з тими самими документами.

У розглянутій справі йшлося про 546 тисяч гривень, однак сам механізм працює для будь-якої суми - від невеликої заборгованості за комуналку до великого кредиту. Статус військовослужбовця захищає від примусового стягнення на весь час служби.

Важливо розуміти: зупинення не скасовує борг. Коли служба завершиться, провадження поновлять, і кредитор зможе знову вимагати повернення грошей. Рішення Верховного Суду лише ставить процес на паузу, а не анулює заборгованість.

Раніше Politeka повідомляла, які борги можуть перейти на покупця при приватизації державного майна.

Також Politeka повідомляла, кому суд може обмежити право розпоряджатися майном через борги та азартні ігри.

Як повідомляла Politeka, які борги тепер можуть зірвати угоду з продажу квартири.