У четвер, 26 листопада, на Землі закінчиться період геомагнітного спокою. Фахівці прогнозують перші збурення, а вже в п'ятницю очікується магнітна буря рівня G1.

Магнітні бурі наприкінці тижня повернуться після короткого геомагнітного спокою. Перші збурення фахівці прогнозують уже в четвер, 26 листопада, а в п'ятницю очікують магнітну бурю рівня G1.

За даними спеціалізованих сервісів Meteoagent і «Метеопрог», у середу, 25 листопада, геомагнітне поле залишалося спокійним, а К-індекс не перевищував 2. Сонячна активність перебувала на дуже низькому рівні, тому сильних магнітних бур не фіксували.

Спокійний період триватиме недовго. Уже в четвер, 26 листопада, можливі перші незначні геомагнітні збурення з К-індексом 4. Це зелений рівень небезпеки, однак метеочутливі люди можуть відчути легкий дискомфорт.

Основна хвиля припаде на п'ятницю, 27 листопада. За прогнозом фахівців, очікується магнітна буря рівня G1 з К-індексом 5. Така активність може викликати дискомфорт у людей із серцево-судинними захворюваннями або схильністю до перепадів артеріального тиску.

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, яке виникає, коли до планети доходить викид корональної маси або швидкий потік сонячного вітру. За шкалою Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) бурі класифікують від G1 до G5.

Буря рівня G1 вважається незначною. Вона може спричинити невеликі коливання в енергомережах, а полярні сяйва можна побачити у високих широтах. Для людей головний ризик - головний біль, мігрень, порушення сну та стрибки тиску.

Як легше пережити геомагнітні коливання

Лікарі радять у дні збурень дотримуватися звичного режиму сну та вчасно лягати відпочивати. Варто пити достатньо чистої води, не переїдати ввечері й уникати важкої та пересоленої їжі.

Допоможе також прогулянка на свіжому повітрі. А перед сном краще обмежити користування телефоном, щоб дати нервовій системі можливість відпочити.

Прогнози космічної погоди досить мінливі, тому фахівці оновлюють дані приблизно кожні три години. Точні значення К-індексу можуть змінитися залежно від раптових сонячних спалахів.

Раніше Politeka повідомляла, магнітні бурі в грудні: фахівці попередили, коли буде найсильніший сплеск місяця.

Також Politeka повідомляла, магнітна буря 21 листопада: К-індекс 2,7 - субота буде легкою для метеозалежних.