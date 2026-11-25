З 25 листопада 2026 року набуває чинності закон, який дозволяє Нацбанку розкривати банківську таємницю в нових випадках. Він стосується майна людей, визнаних безвісно відсутніми чи зниклими безвісти, а рахунки звичайного бізнесу та ФОП не зачіпає.

З 25 листопада 2026 року в Україні набуває чинності Закон №5065-IX, який змінює правила розкриття банківської таємниці, отриманої Національним банком. Документ додає новий випадок, коли інформацію про рахунки людини можуть передати третім особам.

Як повідомляє SPEKA, головна мета закону - допомогти родинам людей, яких офіційно визнали безвісно відсутніми або зниклими безвісти. Найчастіше йдеться про військових та цивільних, про долю яких нічого не відомо після початку повномасштабної війни.

Що змінюється на практиці. Нацбанк отримує право надавати нотаріусам відомості, що становлять банківську таємницю, - про рахунки, вклади та фінансовий стан зниклої безвісти людини. Саме на основі цих даних нотаріус зможе оформити опіку над майном, а опікун - розпоряджатися рахунками в інтересах зниклого.

Важливо, що новий закон не відкриває рахунки підприємців для податкової чи інших органів. Для бізнесу та ФОП правила не змінюються: їхню банківську таємницю, як і раніше, не розкриють без судового рішення чи інших законних підстав.

Кого реально торкнеться закон

Нові норми працюють лише в тих випадках, коли людину офіційно визнали безвісно відсутньою або зниклою безвісти за рішенням суду. Для всіх інших клієнтів банків режим банківської таємниці залишається незмінним, а дані про рахунки не передають третім особам без згоди власника.

Документ набуває чинності вже з 25 листопада 2026 року. Тобто з цієї дати сім'ї та близькі зниклих безвісти зможуть через нотаріуса отримати легальний доступ до їхнього майна - щоб оплачувати комунальні послуги, погашати кредити та розпоряджатися спільними коштами.