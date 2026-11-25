С 25 ноября 2026 года вступает в силу закон, который позволяет Нацбанку раскрывать банковскую тайну в новых случаях. Он касается имущества людей, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести, а счета обычного бизнеса и ФОП не затрагивает.

С 25 ноября 2026 года в Украине вступает в силу Закон №5065-IX, который меняет правила раскрытия банковской тайны, полученной Национальным банком. Документ добавляет новый случай, когда информацию о счетах человека могут передать третьим лицам.

Как сообщает SPEKA, главная цель закона - помочь семьям людей, которых официально признали безвестно отсутствующими или пропавшими без вести. Чаще всего речь идет о военных и гражданских, о судьбе которых ничего не известно после начала полномасштабной войны.

Что меняется на практике. Нацбанк получает право предоставлять нотариусам сведения, составляющие банковскую тайну, - о счетах, вкладах и финансовом состоянии пропавшего без вести человека. Именно на основе этих данных нотариус сможет оформить опеку над имуществом, а опекун - распоряжаться счетами в интересах пропавшего.

Важно, что новый закон не открывает счета предпринимателей для налоговой или других органов. Для бизнеса и ФОП правила не меняются: их банковскую тайну, как и раньше, не раскроют без судебного решения или других законных оснований.

Кого реально затронет закон

Новые нормы работают только в тех случаях, когда человека официально признали безвестно отсутствующим или пропавшим без вести по решению суда. Для всех остальных клиентов банков режим банковской тайны остается неизменным, а данные о счетах не передают третьим лицам без согласия владельца.

Документ вступает в силу уже с 25 ноября 2026 года. То есть с этой даты семьи и близкие пропавших без вести смогут через нотариуса получить легальный доступ к их имуществу - чтобы оплачивать коммунальные услуги, погашать кредиты и распоряжаться общими средствами.