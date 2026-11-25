В четверг, 26 ноября, в Украине ночью ударит мороз до -8°, днем ожидается от -3° до +3°. Местами пройдет снег, на Закарпатье и Одесской области - дождь, а на дорогах местами образуется гололедица.

Погода в Украине 26 ноября будет холодной, местами со снегом и дождем. Такой прогноз озвучила ведущий специалист отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

В четверг существенных осадков преимущественно не ожидается, но днем в юго-западной части страны возможен снег, а на Закарпатье и Одесской области - дождь. Ночью температура составит 2-8° мороза, днем - от 3° мороза до 3° тепла.

Теплее всего будет на крайнем юге, там днем 3-8° тепла. Холоднее всего - в Карпатах, куда продолжает поступать холодный воздух с запада и северо-запада. Именно там в ближайшие дни ожидают самые сильные морозы.

Гололедица на дорогах

Из-за ночных морозов и мокрых осадков на дорогах многих регионов 26 ноября местами образуется гололедица. Поэтому водителям советуют не спешить за рулем и заранее подготовить авто к зиме.

Перед поездкой стоит проверить состояние шин, аккумулятора, тормозов и стеклоочистителей, а также заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю. Пешеходам лучше носить обувь с нескользящей подошвой.

Когда ударят самые сильные морозы

В пятницу, 27 ноября, снег прогнозируют почти по всей Украине, кроме северных и северо-западных областей. А в ночь на воскресенье, 29 ноября, мороз усилится до 5-10°, а в Карпатах - до 10-15° мороза.

Днем 28-29 ноября по Украине ожидается от 0° до 5° мороза. То есть зима постепенно берет свое, и к концу недели похолодание станет ощутимым даже днем.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится, синоптики предупредили о дождях, мокром снеге и морозах до -8°С.

Также Politeka сообщала, мороз до -8° и снег в Карпатах: погода в Украине на воскресенье, 22 ноября.