В приложении «Киев Цифровой» обновили сервис «Движение транспорта». Теперь автобусы, трамваи и троллейбусы остаются на карте даже во время воздушных тревог, а их местоположение обновляется даже без GPS.

Общественный транспорт в Киеве теперь можно отслеживать даже во время воздушных тревог. В приложении «Киев Цифровой» обновили сервис «Движение транспорта», сообщили в КГГА.

Теперь автобусы, трамваи и троллейбусы остаются на карте даже тогда, когда в столице объявлена воздушная тревога. Раньше во время тревог движение транспорта на карте могло исчезать или долго не обновляться.

Как рассказали в команде цифровой трансформации столицы, вместе с КП «Киевпастранс» городское приложение теперь отслеживает местоположение транспорта с помощью альтернативных источников данных. Поэтому информация обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно.

«Благодаря этому отслеживать маршруты можно даже при отсутствии GPS-сигнала», - говорится в сообщении КГГА.

В сервисе можно просматривать движение всех маршрутов наземного общественного транспорта, а также сохранять в избранное нужные автобусы, троллейбусы, трамваи и городскую электричку. Они сразу отображаются на карте, поэтому можно быстро проверить, где сейчас нужный транспорт.

Что изменилось для пассажиров

Во время воздушных тревог GPS-сигнал часто глушат или он работает нестабильно. Из-за этого отметки транспорта на карте могли исчезать, и пассажиры не понимали, едет ли автобус и стоит ли ждать на остановке.

Теперь приложение переключается на альтернативные источники данных, поэтому транспорт остается на карте. Это удобно, когда тревоги объявляют по несколько раз в день.

Как пользоваться сервисом

Чтобы увидеть движение транспорта, нужно открыть приложение «Киев Цифровой» и перейти в раздел «Движение транспорта». Далее можно выбрать нужный маршрут или сохранить транспорт в избранное.

Откройте приложение «Киев Цифровой».

Перейдите в сервис «Движение транспорта».

Выберите нужный маршрут или транспорт.

Сохраните автобус, трамвай или троллейбус в избранное, чтобы он сразу отображался на карте.

Об обновлении сервиса сообщили 24 ноября. Городскую электричку тоже можно добавить в избранное.