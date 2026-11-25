Кабмин ввел переходный период для критически важных предприятий и продлил действие части отсрочек от мобилизации. Новые правила будут действовать до 20 декабря 2026 года.

Бронирование от мобилизации в Украине продлили для части работников - Кабинет Министров принял решение о переходном периоде для предприятий со статусом критически важных. Отсрочка от призыва для этих работников будет действовать до 20 декабря 2026 года.

Изменения внесли в постановления №76 и №1328, которые регулируют процедуру бронирования военнообязанных во время военного положения. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Кому сохранят бронирование до 20 декабря

До 20 декабря включительно будут оставаться в силе решения о признании предприятий критически важными, если их срок завершился с 27 октября или истекает до вступления в силу нового постановления.

Правительство хотело дать бизнесу дополнительное время, чтобы адаптироваться к обновленным требованиям и не остановить работу во время пересмотра критериев критичности. На этот же период продлят бронирование работников, оформленное через портал Дія, если срок отсрочки истекает в определенный промежуток времени.

Автоматическое продление не касается предприятий, решения по которым отменили из-за полной утраты оснований для критического статуса. Если же бронирование или статус оформлены на более длительный срок, новое постановление его не сокращает.

Что изменится для оборонных и энергетических предприятий

Отдельные требования установили для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетической сферы. Им необходимо до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с нормами.

Льготный показатель бронирования остается на уровне 95%, однако меняется принцип его расчета. Теперь квоту будут определять от фактического количества военнообязанных работников в штате предприятия, а не от цифр, которые ранее согласовали Минобороны или Минэнерго.

Что делать, если предприятие потеряло статус

Координационный центр согласовал обновленные критерии критической важности. Министерства и местные администрации должны пересмотреть предыдущие решения и обнародовать списки предприятий, соответствующих новым требованиям.

Если компания потеряет статус по одному критерию, она сможет подать документы по другим действующим основаниям. Для стратегических предприятий также предусмотрена возможность рекомендовать увеличение квоты бронирования сверх стандартного лимита.

Ранее правительство обновило правила предоставления статуса критически важного предприятия: теперь бизнес должен отдельно обосновать убытки для государства, которые могут возникнуть в случае прекращения его деятельности.

Ранее Politeka сообщала, бронирование от мобилизации могут аннулировать из-за старой ВЛК - адвокат объяснил, как обновить данные.

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