Ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих захисників можуть не платити земельний податок. У ДПС пояснили, які ділянки потрапляють під пільгу та як її оформити.

Пільги для ветеранів в Україні розширюються - ветерани війни та родини загиблих захисників можуть отримати повне звільнення від земельного податку. Пільга стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, які мають відповідний статус.

Важливо: пільга поширюється саме на земельний податок, а не на орендну плату. Орендна плата за ділянки державної та комунальної власності - це окрема форма плати за землю, і на неї звільнення не діє.

За роз'ясненням ДПС, окрему пільгу мають власники паїв: якщо землю передали в оренду платнику єдиного податку четвертої групи, власник звільняється від податку на період дії цього режиму.

На які ділянки діє пільга

Звільнення застосовують у межах установленої площі для кожного виду використання землі. Ліміти рахують окремо, тому пільгу можна поєднувати. Наприклад, одночасно можна звільнити від податку присадибну ділянку в селі площею до 0,25 га та ділянку для садівництва площею до 0,12 га.

Для кожного виду землі діє свій ліміт площі. Якщо ділянка більша за встановлену норму, податок сплачують лише за перевищення.

Як оформити звільнення

Зверніться до податкової за місцем своєї реєстрації або за місцем розташування землі. Підготуйте оригінал або належно засвідчену копію документа, що підтверджує право на пільгу: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

Заяву про застосування пільги можна подати письмово або онлайн через Електронний кабінет платника чи застосунок «Моя податкова». Щороку подавати заяву повторно не потрібно - нову подають лише якщо змінилися дані про ділянки або власник хоче змінити перелік земель, до яких застосовують пільгу.

Коли діють строки до 1 травня і 30 днів

До 1 травня поточного року заяву подають, якщо станом на 1 січня людина має кілька ділянок одного виду використання, а їх сумарна площа перевищує норму. У заяві в довільній формі зазначають, до яких ділянок застосувати пільгу.

Протягом 30 календарних днів заяву подають, коли власник кількох ділянок набуває право на пільгу посеред року або коли людина з пільгової категорії набуває право власності на землю. Якщо пропустити строк, пільгу застосують лише з наступного податкового року.

Загалом, якщо право на пільгу виникло протягом року, звільнення діє з місяця, наступного за місяцем набуття права. Якщо право втрачено, сплату відновлюють з наступного місяця.

Раніше Politeka повідомляла, які транспортні пільги закон гарантує ветеранам.

Також Politeka писала, як оформити пільгу на доставку посилок ветеранам за 1 гривню в Укрпошті.