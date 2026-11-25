Ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников могут не платить земельный налог. В ГНС объяснили, какие участки попадают под льготу и как ее оформить.

Льготы для ветеранов в Украине расширяются - ветераны войны и семьи погибших защитников могут получить полное освобождение от земельного налога. Льгота касается участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших, имеющих соответствующий статус.

Важно: льгота распространяется именно на земельный налог, а не на арендную плату. Арендная плата за участки государственной и коммунальной собственности - это отдельная форма платы за землю, и на нее освобождение не действует.

По разъяснению ГНС, отдельную льготу имеют владельцы паев: если землю передали в аренду плательщику единого налога четвертой группы, владелец освобождается от налога на период действия этого режима.

На какие участки действует льгота

Освобождение применяют в пределах установленной площади для каждого вида использования земли. Лимиты считают отдельно, поэтому льготу можно совмещать. Например, одновременно можно освободить от налога приусадебный участок в селе площадью до 0,25 га и участок для садоводства площадью до 0,12 га.

Для каждого вида земли действует свой лимит площади. Если участок больше установленной нормы, налог платят только за превышение.

Как оформить освобождение

Обратитесь в налоговую по месту своей регистрации или по месту расположения земли. Подготовьте оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего право на льготу: удостоверение УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего защитника либо защитницы.

Заявление о применении льготы можно подать письменно или онлайн через Электронный кабинет плательщика либо приложение «Моя налоговая». Ежегодно подавать заявление повторно не нужно - новое подают только если изменились данные об участках или владелец хочет изменить перечень земель, к которым применяют льготу.

Когда действуют сроки до 1 мая и 30 дней

До 1 мая текущего года заявление подают, если по состоянию на 1 января человек имеет несколько участков одного вида использования, а их суммарная площадь превышает норму. В заявлении в произвольной форме указывают, к каким участкам применить льготу.

В течение 30 календарных дней заявление подают, когда владелец нескольких участков приобретает право на льготу посреди года или когда человек из льготной категории приобретает право собственности на землю. Если пропустить срок, льготу применят только со следующего налогового года.

В общем, если право на льготу возникло в течение года, освобождение действует с месяца, следующего за месяцем приобретения права. Если право утрачено, уплату возобновляют со следующего месяца.

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