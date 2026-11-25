В конце ноября ещё можно успеть посеять часть овощей, зелени и цветов под зиму. Главное - дождаться устойчивого похолодания и не спешить с посевом.

В конце ноября огородный сезон ещё можно немного продлить. Если земля уже остыла, но ещё не промёрзла насквозь, есть возможность провести подзимний посев. Овощи, зелень и некоторые цветы отлично зимуют в холодной почве, а весной дают всходы раньше весенних посадок.

Главное условие - стабильное похолодание. Семена должны лежать в земле и не прорастать до весны. Если после посева вернётся длительное тепло, ростки могут вылезти преждевременно и погибнуть от мороза.

Какие овощи сеют под зиму

Лучше всего переносят зимовку в почве холодостойкие культуры. Морковь под зиму сеют ради раннего урожая, выбирая специальные холодостойкие сорта. Петрушка вообще одна из первых всходит весной, а укроп под зиму даёт свежую зелень гораздо раньше.

Редиска из подзимнего посева при благоприятной погоде созревает быстрее, чем после весеннего сева. Шпинат тоже хорошо переносит прохладу. А чеснок, если его не успели посадить раньше, можно высадить до промерзания почвы - главное, чтобы зубчики успели укорениться.

Цветы под зиму

Подзимний посев подходит и для цветника. Семена многих однолетников нуждаются в естественном охлаждении, поэтому осенью их можно сеять прямо в открытый грунт. Это календула, василёк, эшшольция, чернушка (нигелла) и отдельные виды декоративного мака.

Как правильно сеять под зиму

Сейте только тогда, когда установилась холодная погода и земля уже перестала прогреваться. Заранее перекопайте и разрыхлите почву, сделайте бороздки, пока она окончательно не промёрзла.

Высевайте только сухие семена - без замачивания и проращивания. Часть семян может не пережить зиму, поэтому их сеют немного гуще, чем весной. Засыпайте посевы сухой землёй, которую стоит заранее подготовить и держать в сухом месте.

При необходимости грядку мульчируют сухими листьями или торфом, чтобы защитить от резких перепадов температур. Но не спешите, если прогноз обещает длительное потепление - семена могут прорасти ещё до зимы. Не сейте и в промёрзшую землю, которую уже сложно обработать.

На Прикарпатье сроки могут отличаться: в горных районах почва промерзает быстрее, чем в долинах, поэтому там посев завершают раньше.

Подзимний посев - это способ подготовить часть огорода и цветника к следующему сезону уже осенью. Если правильно выбрать культуры и дождаться устойчивого похолодания, весной получите ранние всходы и сэкономите время.