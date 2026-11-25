Наприкінці листопада ще можна встигнути посіяти частину овочів, зелені та квітів під зиму. Головне - дочекатися стійкого похолодання і не поспішати з сівбою.

Наприкінці листопада городній сезон ще можна трохи продовжити. Якщо земля вже охолола, але ще не промерзла наскрізь, є змога провести підзимовий посів. Овочі, зелень і деякі квіти чудово зимують у холодному ґрунті, а навесні дають сходи раніше за весняні посадки.

Головна умова - стабільне похолодання. Насіння має лежати в землі й не проростати до весни. Якщо після сівби повернеться тривале тепло, паростки можуть вилізти завчасно і загинути від морозу.

Які овочі сіють під зиму

Найкраще переносять зимівлю в ґрунті холодостійкі культури. Моркву під зиму сіють заради раннього врожаю, обираючи спеціальні холодостійкі сорти. Петрушка взагалі одна з перших сходить навесні, а кріп під зиму дає свіжу зелень набагато раніше.

Редиска з підзимового посіву за сприятливої погоди достигає швидше, ніж після весняної сівби. Шпинат також добре витримує прохолоду. А часник, якщо його не встигли посадити раніше, можна висадити до промерзання ґрунту - головне, щоб зубчики встигли вкоренитися.

Квіти під зиму

Підзимовий посів годиться і для квітника. Насіння багатьох однорічників потребує природного охолодження, тож восени їх можна висівати прямо у відкритий ґрунт. Це календула, волошка, ешольція, чорнушка (нігела) та окремі види декоративного маку.

Як правильно сіяти під зиму

Сійте тільки тоді, коли встановилася холодна погода і земля вже перестала прогріватися. Заздалегідь перекопайте й розпушіть ґрунт, зробіть борозенки, поки він остаточно не промерз.

Висівайте тільки сухе насіння - без замочування і пророщування. Частина насіння може не пережити зиму, тому його сіють трохи густіше, ніж навесні. Засипайте посіви сухою землею, яку варто заздалегідь підготувати і тримати в сухому місці.

За потреби грядку мульчують сухим листям або торфом, щоб захистити від різких перепадів температур. Але не поспішайте, якщо прогноз обіцяє тривале потепління - насіння може прорости ще до зими. Не сійте й у промерзлу землю, яку вже складно обробити.

На Прикарпатті строки можуть відрізнятися: у гірських районах ґрунт промерзає швидше, ніж у долинах, тому там посів завершують раніше.

Підзимовий посів - це спосіб підготувати частину городу й квітника до наступного сезону вже восени. Якщо правильно обрати культури й дочекатися стійкого похолодання, навесні отримаєте ранні сходи і зекономите час.