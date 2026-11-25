Разом зі світлом взимку може зникнути й опалення, а немовлята переохолоджуються найшвидше. Батькам радять заздалегідь зібрати аварійну сумку та домовитися, куди переїхати, якщо в домі стане надто холодно.

Блекаут в Україні взимку б'є насамперед по родинах із дітьми, адже разом з електрикою може зникнути й опалення. Особливо вразливі до холоду немовлята, які швидше за дорослих переохолоджуються.

Водночас спроби обігріти кімнату непристосованими приладами здатні спричинити отруєння чадним газом або навіть пожежу. Тому фахівці радять батькам заздалегідь подбати про безпечні способи збереження тепла, пише Healthy Children.

Як зігріти дитину, якщо зникло опалення

Якщо світло вимкнули ненадовго, насамперед варто одягнути дитину тепліше. Одягайте її в кілька шарів, щоб за потреби можна було додати або зняти один із них, коли температура зміниться.

Немовлятам приділяйте особливу увагу: вони ще не можуть самі сказати, що замерзли. Регулярно перевіряйте, чи комфортно дитині, наскільки теплі руки і ноги.

Не намагайтеся зігрівати приміщення газовою плитою, духовкою, мангалом або ж автомобілем. Ці пристрої не призначені для обігріву житла і можуть стати джерелом чадного газу, який не має ні запаху, ні кольору, але здатен смертельно отруїти.

Чим небезпечний чадний газ

Працюючи з генераторами чи іншими приладами на пальному, стежте за ризиком накопичення чадного газу. Перші ознаки отруєння - головний біль, нудота, біль у грудях і загальне нездужання.

Насторожитися слід, якщо такі симптоми одночасно з'являються в кількох членів родини. Якщо спрацював датчик або є підозра на отруєння, негайно виведіть усіх на свіже повітря та викликайте екстрену допомогу - не повертайтеся, доки приміщення не стане безпечним.

Генератор встановлюйте лише надворі, якомога далі від будинку, вікон і вентиляційних отворів. У кімнаті, підвалі чи гаражі користуватися ним не можна навіть із відчиненими дверима.

Що підготувати для дитини

Аварійну сумку краще зібрати заздалегідь, щоб за потреби швидко покинути оселю. Для дитини підготуйте запасний теплий одяг, шкарпетки, ковдру, підгузки, засоби гігієни, необхідні ліки та продукти.

Якщо в родині є немовля, передбачте запас дитячої суміші, пляшечки й усе необхідне для годування. Покладіть до сумки ліхтарик, запасні батарейки та заряджені павербанки.

Зберігайте речі в одному доступному місці, щоб не гаяти час на пошуки під час аварійної ситуації. Заздалегідь домовтеся з родичами чи друзями, до кого можна переїхати, якщо вдома стане надто холодно, і дізнайтеся, де у вашому районі є пункти обігріву.

Як підготуватися до наступного відключення

Найкраще подбати про безпеку ще до початку морозів. Перевірте, чи є вдома теплий одяг для кожного члена сім'ї, запас ліків, ліхтарики та зарядні пристрої.

Окремо продумайте, як годувати немовля та підтримувати температуру дитячого харчування, якщо світла не буде тривалий час. Якщо в оселі неможливо підтримувати комфортну температуру, не чекайте, поки холод стане небезпечним, - завчасно переїжджайте до близьких або в пункт обігріву.

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