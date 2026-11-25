Гаджети, дистанційне навчання та заняття в укриттях під час блекаутів сильно навантажують дитячі очі. Офтальмологи дедалі частіше ставлять школярам короткозорість і синдром сухого ока. Дитячий офтальмолог Ольга Константинова пояснила, як захистити зір дитини.

Турбота про дітей в Україні тепер виходить далеко за межі грошей: офтальмологи дедалі частіше фіксують у школярів короткозорість, синдром сухого ока та інші проблеми. Причина - години перед екранами, дистанційка і заняття в укриттях, де не вистачає природного світла.

Про те, як вберегти зір дитини, виданню «Коротко про» розповіла дитячий офтальмолог Ольга Константинова. Вона наголошує: око дитини адаптується до умов, у яких працює, тому короткозорість формується дедалі частіше.

Чому в дітей частіше розвивається короткозорість

Головна причина - не сам телефон, а брак можливості дивитися вдалину. Дитина постійно фокусується на близьких предметах, і зорова система звикає працювати тільки на короткій дистанції.

«Ми масово проводимо час у приміщеннях, підвалах та бомбосховищах. У результаті діти постійно дивляться в екрани і майже не дивляться на відстань понад п'ять метрів», - пояснює лікар.

Додається й стрес, який діти відчувають постійно. Генетика теж грає роль, але це лише схильність: якщо в батьків короткозорість, у дитини вона з'явиться не обов'язково.

Дві години на вулиці щодня

Щоб компенсувати навантаження, обов'язкові перерви. Безперервний час перед екраном треба обмежувати, а дитину - привчати перемикатися на інші заняття.

Дітям рекомендують проводити на вулиці щонайменше дві години щодня, незалежно від погоди. Дитина має дивитися на дерева, хмари, навколишній простір - усе, що далі ніж кілька метрів.

Чим більше людина тренує зір дивитися вдалину, тим нижчі ризики короткозорості. Саме тому в людей, які живуть у горах, і в льотчиків зір часто лишається добрим - їм доводиться дивитися не на п'ять метрів, а на сто.

Правило 20-20-20 і тепле світло

Коли дитина довго вдивляється в екран, вона моргає набагато рідше. Слізна рідина не зволожує поверхню ока, з'являються мікроушкодження - так розвивається синдром сухого ока.

Допоможе відоме правило 20-20-20: кожні 20 хвилин робити перерву на 20 секунд і дивитися на об'єкт на відстані 5-6 метрів. Це гімнастика, яка перемикає зір зблизька на даль.

Для освітлення краще обирати тепле або нейтральне світло, а не холодне. Гірлянди лікар не радить: вони можуть непомітно мерехтіти і створювати ефект стробоскопа, що додатково навантажує очі.

Найкраще - переносні або акумуляторні лампи зі стабільним світлом. Зручні довгі лампи, які рівномірно освітлюють робочу поверхню приблизно на 40 сантиметрів, нагадуючи природне світло зверху.

Як організувати робоче місце школяра

Від очей до книги або телефона має бути 40-50 сантиметрів. Для комп'ютера відстань приблизно вдвічі більша - 50-60 сантиметрів. Не можна тримати ноутбук перед носом.

У темній кімнаті перед монітором сидіти не можна: світла від екрана недостатньо. Обов'язково має бути додаткове джерело світла, щоб око не напружувалося через різкий контраст.

Дитина має сидіти за столом на відповідному стільці з прямою спиною, а не лежачи чи боком. Неправильна посадка навантажує не лише зір, а й шию та спину.

Які симптоми повинні насторожити батьків

Перша ознака - дитина починає мружитися. Варто перевіряти, як вона бачить предмети вдалині: під час поїздки попросіть її прочитати вивіску і порівняйте, чи бачить вона так само добре, як ви.

дитина нахиляється ближче до підручника чи екрана;

підносить голову до дошки;

часто тре очі;

скаржиться, що не може розглянути те, що раніше бачила без проблем.

Зір обов'язково перевіряйте окремо на кожному оці. Іноді одне око бачить гірше, але дитина цього не помічає, бо друге компенсує нестачу зору.

Як часто водити дитину до офтальмолога

Здоровій дитині достатньо профілактичного огляду раз на рік. Якщо вже призначено окуляри або є проблеми, офтальмолог потрібен раз на півроку. При апаратному лікуванні чи косоокості - раз на три місяці.

Важливо відрізняти справжню короткозорість від спазму акомодації. Коли зір погіршився від перенапруження, допомагають вправи, спеціальні краплі, іноді тимчасові окуляри. Якщо ж око вже виросло і сформувалася справжня короткозорість, прибрати «мінус» вправами неможливо - тоді підбирають окуляри або лінзи з повною корекцією.

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