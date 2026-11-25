Попугай может стать для ребёнка не просто домашним любимцем, но и первым уроком ответственности. Рассказываем, с какого возраста стоит заводить пернатого друга и какие три вида лучше всего подходят для семьи с детьми.

Дети создают юбилейную рубашку-оберег на холсте, а ещё одна распространённая детская мечта звучит так: «Хочу попугайчика, который будет сидеть на плече и разговаривать». Попугай действительно может стать прекрасным первым любимцем, но родителям стоит заранее знать, с какого возраста его заводить и какие виды лучше всего подходят для семьи с детьми.

Главное правило: попугай - это не игрушка, а живое существо, которое требует ежедневной заботы годами. Поэтому просьбу ребёнка следует воспринимать серьёзно и честно оценить, готовы ли взрослые взять большую часть ухода на себя.

С какого возраста заводить попугая

Оптимальным возрастом для первой птицы специалисты называют 7-8 лет. В этом возрасте ребёнок уже понимает, что птицу нельзя сжимать, пугать или будить, и способен выполнять простые обязанности: насыпать корм, менять воду, убирать в клетке.

До 5-6 лет покупать попугая не советуют вовсе: малыши ещё не контролируют силу рук и могут случайно травмировать хрупкую птицу. Даже с младшими школьниками большую часть ухода всё равно будут выполнять родители.

Три вида, которые стоит рассмотреть

Портал Radioclub.ua в своих советах для родителей выделяет три вида попугаев, которые лучше всего приживаются в семьях с детьми.

Волнистый попугайчик

Лучший вариант для первого знакомства. Он небольшой, относительно тихий, хорошо привыкает к рукам и даже может научиться повторять отдельные слова. Волнистый попугайчик подходит детям от 7 лет и не требует много места.

Корелла

Спокойная и доброжелательная птица с забавным хохолком. Кореллы любят подражать мелодиям и свисту, редко кусаются и легко идут на контакт. Их советуют детям от 8-10 лет, поскольку они немного крупнее и требуют больше внимания.

Неразлучник

Маленький яркий попугай, который живёт парами и очень привязывается к хозяину. Однако неразлучники бывают кусачими и шумными, поэтому их лучше заводить детям от 10 лет, которые уже умеют правильно обращаться с птицей.

Что учесть перед покупкой

Помимо самой клетки, понадобятся кормушки, поилка, жёрдочки, игрушки и корм. Отдельное внимание стоит уделить безопасности: попугаям нельзя давать авокадо, шоколад, солёную и жареную пищу, а также держать птицу на сквозняке или возле открытого окна.

Прежде чем покупать попугая, стоит вместе с ребёнком обсудить правила ухода и честно объяснить, что птица будет жить 10-15 лет, а по некоторым видам - и дольше. Это поможет избежать разочарования, когда первый восторг пройдёт.