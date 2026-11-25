Морква, посіяна восени до промерзання ґрунту, дозволяє зібрати перший урожай уже навесні, на два-три тижні раніше, ніж після звичайного сіву.

Морква, посіяна восени до промерзання ґрунту, дає врожай на два-три тижні раніше за весняну. Але коренеплоди виростуть рівними й солодкими лише тоді, коли правильно обрати місце та підготувати грядку, інакше виростуть кривими та гіркими. Про особливості підзимового сіву нагадав портал Obozrevatel.

Коли садити моркву під зиму

Найкращий час - коли ґрунт уже охолов, але ще не промерз. Температура повітря має кілька днів триматися в межах 0...+5 градусів. Зазвичай це друга половина листопада, після перших приморозків.

Поспішати не варто. Якщо посіяти зарано, поки ще тепло, насіння встигне прорости, і молоді сходи загинуть від морозу.

Як обрати місце

Моркві потрібна сонячна ділянка без схилу, де не застоюється вода. Весною така грядка швидше прогрівається і її не розмивають талі води.

Ґрунт має бути легким і добре розпушеним. На важкій глині коренеплоди виростають деформованими та кривими.

Підготовка грядки

Ділянку перекопують на глибину 25-30 см, прибирають бур'яни й залишки попередніх культур. Під перекопування вносять перегній або компост - близько відра на квадратний метр.

Свіжий гній класти не можна. Він робить коренеплоди гіркими і змушує їх розгалужуватися, через що морква виростає «рогатою». Тому беруть лише добре перепрілий перегній.

Із мінеральних добрив додають 20-25 г суперфосфату та 15-20 г калійної солі на квадратний метр. Азотні добрива восени не вносять.

Як сіяти

Для підзимового сіву беруть сухе насіння, яке попередньо не замочують. Висівають його густіше, ніж навесні, бо частина насіння може не зійти.

Глибина борозенок - 2-3 см на легкому ґрунті та 1,5-2 см на щільному. Сіють у заздалегідь підготовлені борозенки, а зверху засипають сухою землею.

Після сівби грядку не поливають. Її мульчують торфом або перегноєм шаром 2-3 см, щоб захистити насіння від вимерзання.

Що робити, якщо зима прийшла раптово

Якщо ґрунт уже промерз, а посіяти не встигли - краще відкласти сівбу до весни, бо в мерзлій землі насіння дасть поганий урожай. Коли промерз лише верхній шар, його знімають, сіють у талу землю нижче і засипають відкладеною сухою землею.

Які сорти підходять

Для підзимового сіву обирають холодостійкі ранні та середньостиглі сорти. Вони краще зимують у ґрунті й швидше рушають у ріст навесні.

Такий спосіб дає врожай уже наприкінці травня - на початку червня, коли морква найбільш соковита.