Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 26 листопада по 2 грудня обіцяє стійкі нічні заморозки та прохолодні дні: максимум удень підніметься лише до +3°, а вночі термометри опускатимуться до -6°.

Морози у Київській області синоптики фіксували й минулого тижня, і нова прогнозна сімка підтверджує: холодна погода в регіоні затримується надовго. Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 26 листопада по 2 грудня обіцяє нічні заморозки щодня та денні температури, що лише зрідка підніматимуться вище нуля.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, удень температура протягом тижня коливатиметься від -3° до +3°, а вночі - від -1° до -6°.

У четвер, 26 листопада, у Київській області триматиметься хмарна з проясненнями погода без опадів: удень +1°, вночі -3°.

У п'ятницю, 27 листопада, небо також залишиться хмарним із проясненнями, опадів не очікується: вдень повітря прогріється лише до 0°, уночі похолодає до -3°.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів опустяться до найнижчих позначок тижня: удень -3°, уночі -6°. Хмарність - з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, погода стане малохмарною, опадів не прогнозують: удень -1°, уночі -4°.

У понеділок, 30 листопада, малохмарна погода триматиметься й надалі: удень -1°, уночі термометри покажуть -6°.

У вівторок, 1 грудня, небо знову вкриється хмарами з проясненнями: вдень температура утримається на позначці -1°, уночі -6°.

У середу, 2 грудня, погода зміниться на мінливу хмарність без опадів, і повітря помітно прогріється: удень +3°, уночі -1°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 2 грудня, з температурою +3°, а найхолоднішим - субота, 28 листопада, коли вдень буде -3°. Перепад денних температур за тиждень становить 6°. Опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Через стійкі нічні заморозки, що триматимуться щодня, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Оскільки опадів не очікується, дороги залишаться сухими, але через нічний мороз вранці можлива ожеледиця на тротуарах і проїзній частині, тож варто бути обережними.

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