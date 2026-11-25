Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 26 ноября по 2 декабря показывает резкое похолодание: максимум днем составит +8°, а минимум опустится до -1°, перепад температур достигнет 9°.

Новой волне резкого похолодания в Одесской области синоптики уделили отдельное внимание и в этот раз: по прогнозу на неделю с 26 ноября по 2 декабря, температура днем упадет с +8° до -1°, а осадки ожидаются только в пятницу, 27 ноября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от -1° до +8°, а ночью - от -3° до +8° в течение недели с 26 ноября по 2 декабря.

В четверг, 26 ноября, воздух прогреется до +8° днем, а ночью похолодает до +2°; облачность ожидается переменная, осадков не предвидится.

В пятницу, 27 ноября, столбики термометров днем и ночью будут держаться на отметке +8°, небо затянет облаками, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 28 ноября, температура опустится до +1° как днем, так и ночью, облачность ожидается с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем удержится +1°, а ночью похолодает до -1°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, дневная температура опустится до -1°, а ночная - до -3°, облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, днем ожидается 0°, ночью -3°, облачно с прояснениями, осадков не будет.

В среду, 2 декабря, воздух прогреется до +2° днем, ночью похолодает до -1°, облачность переменная, без осадков.

Таким образом, теплее всего в Одесской области будет в начале недели - в четверг, 26 ноября, когда днем ожидается +8°. Прохладнее всего - в понедельник, 30 ноября, с дневной температурой -1°. Общий перепад температур за неделю составит 9°, а осадки прогнозируют только один день - в пятницу, 27 ноября.

Из-за резкого похолодания стоит заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за ухудшения видимости на дороге.

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