У Запорізькій ОДА пояснили, які нарахування за комуналку є незаконними для ВПО, а які борги доведеться гасити, попри окупацію житла.

Переселенці, які залишили житло на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, можуть отримати рахунки за комуналку, але далеко не всі ці нарахування законні. У пресслужбі Запорізької обласної державної адміністрації пояснили, за що платити не доведеться, а які борги нікуди не зникнуть.

Питання оплати комунальних послуг лишається гострим для людей, які через війну виїхали з тимчасово окупованих територій. Нерідко їм надходять повідомлення про заборгованість за житло, яким вони фактично не користуються. Однак законодавство на період воєнного стану передбачає низку обмежень для постачальників.

За що постачальники не мають права брати гроші

Передусім закон забороняє нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за весь період тимчасової окупації конкретної території - від її початку до завершення.

Також постачальники не можуть нараховувати та стягувати штрафи, пеню й інфляційні нарахування за несвоєчасну або неповну оплату комуналки на окупованих територіях і в районах, де тривають бойові дії.

Крім того, навіть якщо споживач не платить або вносить лише частину суми, припиняти постачання послуг на цих територіях заборонено.

Які гарантії мають саме переселенці

Для людей, які вимушено залишили домівки, передбачені окремі гарантії. Заборонено стягувати заборгованість за комуналку, що утворилася після 24 лютого 2022 року за період від початку бойових дій до їх завершення - якщо споживач виїхав із місця проживання та надав постачальнику документальне підтвердження цього факту.

Таким документом може бути довідка внутрішньо переміщеної особи. Тож переселенцям важливо повідомити виконавця комунальних послуг про зміну місця проживання і надати відповідне підтвердження.

Ці правила визначені постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 року №206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану». Обмеження діють до завершення чи скасування воєнного стану.

Які борги доведеться погасити

Борги, нараховані до окупації, нікуди не зникають. Якщо житлово-комунальні послуги фактично надавалися до початку тимчасової окупації, споживач зобов'язаний оплатити їхню вартість.

Автоматично списати заборгованість через окупацію житла чи вимушений переїзд законодавство не дозволяє. Тобто суми, які набігли до окупації, потрібно погашати.

Що робити, якщо борг нарахували незаконно

Якщо переселенець отримав повідомлення про заборгованість за період окупації чи бойових дій, варто звернутися безпосередньо до постачальника послуг і попросити перевірити правильність нарахувань.

Розібратися з рахунками також допомагають юристи системи безоплатної правничої допомоги (БПД). Вони проконсультують щодо законності виставлених сум і допоможуть підготувати звернення до постачальника з вимогою перевірити нарахування.

Безкоштовну правничу консультацію можна отримати кількома способами: