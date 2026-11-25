Пенсіонерам-чорнобильцям з 2027 року підвищать щомісячну доплату до пенсії. Її розмір прив'язали до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який планують підняти до 2 878 гривень.

Пенсії в Україні для чорнобильців зростуть із 2027 року. Щомісячну доплату прив'яжуть до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Про це повідомляє socportal.info з посиланням на інформацію уряду.

Ідеться про доплату пенсіонерам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і постійно проживають у зонах обов'язкового або гарантованого добровільного відселення. Її нараховують додатково до базового розміру пенсії.

Хто має право на доплату

Право на щомісячну додаткову виплату мають непрацюючі пенсіонери, які оформили офіційний статус «потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС». Це передбачено статтею 39 закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Доплату гарантують тим, хто постійно проживав станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на території населених пунктів у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Як зміниться розмір доплати

Нині, згідно із законом «Про Державний бюджет-2026», розмір чорнобильської доплати становить 2 595 гривень. Сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на початок календарного року.

З 2027 року держава обіцяє вищу доплату. Якщо проєкт закону про державний бюджет пройде друге читання в парламенті, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб піднімуть до 2 878 гривень. Тоді саме таку суму доплачуватимуть пенсіонерам зі спеціальним статусом.

До якого числа можна підтвердити право на доплату

Кабмін продовжив термін подання документів для тих, хто з різних причин не міг підтвердити законне право на доплати, до 31 грудня. Тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях вноситимуть інформацію про періоди та адреси проживання, навіть якщо в державних реєстрах немає відповідних документів.

Комісії з підтвердження місця проживання зараз діють у восьми регіонах: Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Після внесення даних Пенсійний фонд зможе призначити доплату навіть на підставі інших доказів, якщо офіційних документів бракує.

Як підтвердити факт проживання

Щоб зафіксувати факт проживання в зоні відселення, потрібно звернутися до тимчасової комісії при обласній військовій адміністрації за місцем фактичного проживання. Комісія вносить дані до реєстру територіальної громади, після чого Пенсійний фонд призначає доплату. Документи можна подати до 31 грудня.

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