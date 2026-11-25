Четвер, 26 листопада 2026 року, обіцяє бути насиченим емоціями днем: після гороскопу на 25 листопада притлумлені почуття проситимуться назовні, а буденні дрібниці нарешті знайдуть вирішення. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com.

Овен

Сьогодні ви нарешті розберетеся з усіма дрібними проблемами, які накопичилися за останній час. Терпіння буде на межі, тож варто триматися подалі від друзів, які останнім часом дратують своєю поведінкою. Гарний день, щоб переглянути гардероб - позбудьтеся речей, які вже не личать або не підходять за розміром. Невелике оновлення образу підніме настрій і додасть впевненості на найближчі дні.

Телець

Зазвичай вас важко вибити з колії несподіваними труднощами, але сьогодні варто тримати ситуацію під особливим контролем. Якщо берете новий проєкт або маєте справу з грошима - дійте системно, без розслабленого підходу. Планомірність допоможе зберегти і сили, і фінанси. Не варто пускати важливі питання на самоплив - саме зараз дисципліна принесе подвійну користь.

Близнюки

Сьогодні вас розриватимуть два протилежні бажання: частина душі хоче згорнутися калачиком удома з улюбленими справами, а інша - рватися до нового творчого чи соціального проєкту разом з однодумцями. Втома від спроб побудувати ідеальний світ навколо себе цілком природна. Дозвольте собі не вирішувати все одразу - оберіть один напрямок і не докоряйте собі за паузу в іншому.

Рак

Вас недарма називають «прибиральною бригадою» - і сьогодні ця риса проявиться на повну. Можливо, раптом захочеться навести лад удома, викинути непотрібне, розчистити стіл або нарешті розібрати пошту. За цим стоїть глибша потреба підготувати простір для чогось нового й важливого, що скоро з'явиться у вашому житті.

Лев

Сьогодні діяти варто без зайвих вагань, особливо якщо доведеться йти незвіданою дорогою або освоювати нову територію. День сприяє сміливому «так» будь-яким пропозиціям, навіть якщо деталі поки незрозумілі. Саме в таких випробуваннях Леви почуваються у своїй стихії, тож до вечора є всі шанси опинитися попереду інших.

Діва

Останнім часом ви явно боретеся з чимось серйозним, і коментарі щодо дратівливості мали під собою підстави. Не хвилюйтеся - оточення зрозуміє й пробачить. А поки спробуйте стримувати емоції: їхнє коріння - у страхах, які останнім часом розростаються. Сприймайте ситуацію як урок на шляху до самопізнання, а не як покарання.

Терези

Сьогодні ви в особливо войовничому настрої: останніми днями накопичилася енергія, якій потрібен вихід. День дає шанс реалізувати її через незвичні проєкти, що самі йдуть вам до рук. Якщо наважитеся зустрітися зі своїми внутрішніми страхами віч-на-віч, отримаєте унікальну можливість нарешті відпустити тривоги, які тягнете за собою вже давно.

Скорпіон

Пристрасті останніми днями клекотіли у вас всередині, мов звір у клітці, - і настав час дати їм вихід. Дещо з того, що ви скажете чи зробите, може здивувати або не сподобатися оточенню, але це не привід мовчати. Прагніть бути чесними передусім із собою - лише так вдасться зберегти внутрішню рівновагу й гарний настрій.

Стрілець

Дивний видасться цей день: буде відчуття, ніби вас зненацька відправляють у далеку подорож без часу на збори чи прощання. Хвилювання змішається з цікавістю, і це нормально. Усі ознаки свідчать, що новий досвід піде на користь, тож варто наважитися й скористатися несподіваним шансом, навіть якщо він виглядає раптовим.

Козеріг

Оглядаючись на цей четвер, ви згадаєте його як по-справжньому незвичний. У голові одна за одною з'являтимуться сміливі ідеї - від подорожі навколо світу до нового проєкту чи неочікуваного онлайн-починання. Не поспішайте відкидати їх як нереалістичні: саме зараз варто дати фантазії простір, адже серед цих думок може ховатися щось дійсно варте втілення.

Водолій

У стосунках можливе певне емоційне напруження: з'явиться потреба у відвертій розмові з партнером. Якщо наполягати надто різко, це може призвести до зайвої напруги чи відчуження. Говоріть чітко, але з теплом і розумінням - тоді вдасться уникнути образ і донести все, що накипіло, без зайвих конфліктів.

Риби

Рідні та близькі сьогодні можуть дратувати, навіть попри всю любов до них: здається, усі навколо знервовані й не можуть говорити спокійно. На щастя, ви не запальні, тому вибуху емоцій вдасться уникнути. Найкраще рішення - ненадовго вийти зі звичного кола спілкування: серед нових облич є шанс зустріти тих, хто поверне вам спокій.

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