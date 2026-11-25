Графіки відключення світла в Черкасах на 26 листопада передбачають планові знеструмлення з 09:00 до 16:00.

Відключення світла в Черкасах на 26 листопада заплановано з 09:00 до 16:00. У цей проміжок без електропостачання залишиться частина будинків у чотирьох кварталах міста.

Графіки відключення світла в Черкасах на 26 листопада розділено на чотири черги. Перша охоплює провулок М. Білинського, вулиці Маци та Ю. Тарасенка, а також будинки 249 і 255 на вулиці Різдвяній.

Розклад повідомляє «Черкасиобленерго». За графіком роботи мають завершитися о 16:00, проте терміни можуть змінитися залежно від стану мереж і погодних умов.

Друга черга охоплює провулки І. Богуна, М. Мухи та І. Гука, частину вулиці Різдвяної з номерами 217, 267, 273, 283, а також будинок 25 на вулиці Нечуя-Левицького.

У третій черзі - провулок В. Захарченка, будинки 88-114 на вулиці Р. Кириченко та 95-124 на вулиці І. Франка. Четверта черга зачіпає провулок Курортний, вулиці Благовісну й Казбетську, будинок 58 на вулиці Гоголя та номери 60-81 на вулиці Героїв Чорнобиля.

Що робити, якщо вимкнули світло

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, підготувати ліхтарики та запас питної води. Якщо світла немає довше заявленого графіка, варто звернутися до кол-центру «Черкасиобленерго» або перевірити актуальний розклад на офіційному сайті.

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