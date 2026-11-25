Станом на 24 листопада 2026 року трейдери скуповували сою в українських портах по 18 000-19 300 грн/т. Ринок тиснуть воєнні ризики, слабкий попит переробників і світова кон'юнктура.

Ціни на продукти знову пішли вниз, і цього разу це боляче б'є по аграріях. Закупівельні ціни на сою в Україні продовжують знижуватися: станом на 24 листопада трейдери пропонували за товар у портах від 18 000 до 19 300 грн/т.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ» у своєму тижневому огляді ринку олійних культур. За тиждень ціни попиту на українську сою в портах опустилися до зазначеного рівня на умовах CPT-порт.

Скільки платять за сою зараз

Валютні закупівельні ціни становили $405-420 за тонну на аналогічному базисі поставки. Зниження відбувалося на тлі несприятливої ситуації на зовнішніх ринках і посилення воєнних ризиків, які ускладнюють експорт української агропродукції.

На внутрішньому ринку теж просіла активність: переробні підприємства скорочують закупівлі соєвих бобів. За оцінками «АПК-Інформ», ослаблення закупівельної активності призвело до уповільнення зростання цін, яке раніше вже фактично зупинилося.

Головна причина - складна ситуація в українській олійноекстракційній галузі. Через російські атаки на виробничу та енергетичну інфраструктуру частина підприємств змушена обмежувати або тимчасово зупиняти роботу. Це зменшує конкуренцію за сировину між переробниками і посилює ціновий тиск на агровиробників.

Україна втрачає позиції в Європі

За даними торговельного майданчика GrainTrade, у листопаді світові котирування сої перебували під впливом прогнозів збільшення виробництва у США. Одночасно Україна втрачає частину позицій на європейському ринку.

За інформацією Європейської комісії, яку наводить GrainTrade, із 1 липня до 8 листопада 2026 року імпорт української сої до ЄС скоротився на 51,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 198,6 тис. тонн. Частка України в імпорті сої Євросоюзом знизилася з 9,1% до 4,66%, а Бразилія суттєво збільшила свою присутність.

Що це означає для аграріїв

Для сільгоспвиробників зниження закупівельних цін означає скорочення потенційної виручки від реалізації врожаю. Особливо складною ситуація може бути для господарств із невисокою врожайністю та значними витратами на вирощування.

Наприклад, зниження ціни на 1000 грн/т означає втрату 100 тис. грн потенційної виручки під час продажу партії сої обсягом 100 тонн. Аграрії, які мають можливість зберігати продукцію, можуть відкладати продажі в очікуванні поліпшення ринку, але така стратегія передбачає додаткові витрати на зберігання та ризик подальшого падіння цін.

Подальша динаміка соєвого ринку залежатиме від відновлення роботи переробних підприємств, стабільності експорту через морські порти, вартості логістики та світових котирувань.

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