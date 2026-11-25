По состоянию на 24 ноября 2026 года трейдеры скупали сою в украинских портах по 18 000-19 300 грн/т. Рынок давят военные риски, слабый спрос переработчиков и мировая конъюнктура.

Цены на продукты снова пошли вниз, и на этот раз это больно бьет по аграриям. Закупочные цены на сою в Украине продолжают снижаться: по состоянию на 24 ноября трейдеры предлагали за товар в портах от 18 000 до 19 300 грн/т.

Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ» в своем еженедельном обзоре рынка масличных культур. За неделю цены спроса на украинскую сою в портах опустились до указанного уровня на условиях CPT-порт.

Сколько платят за сою сейчас

Валютные закупочные цены составляли $405-420 за тонну на аналогичном базисе поставки. Снижение происходило на фоне неблагоприятной ситуации на внешних рынках и усиления военных рисков, которые осложняют экспорт украинской агропродукции.

На внутреннем рынке тоже просела активность: перерабатывающие предприятия сокращают закупки соевых бобов. По оценкам «АПК-Информ», ослабление закупочной активности привело к замедлению роста цен, который ранее уже фактически остановился.

Главная причина - сложная ситуация в украинской маслоэкстракционной отрасли. Из-за российских атак на производственную и энергетическую инфраструктуру часть предприятий вынуждена ограничивать или временно останавливать работу. Это уменьшает конкуренцию за сырье между переработчиками и усиливает ценовое давление на агропроизводителей.

Украина теряет позиции в Европе

По данным торговой площадки GrainTrade, в ноябре мировые котировки сои находились под влиянием прогнозов увеличения производства в США. Одновременно Украина теряет часть позиций на европейском рынке.

По информации Еврокомиссии, которую приводит GrainTrade, с 1 июля по 8 ноября 2026 года импорт украинской сои в ЕС сократился на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 198,6 тыс. тонн. Доля Украины в импорте сои Евросоюзом снизилась с 9,1% до 4,66%, а Бразилия существенно увеличила свое присутствие.

Что это значит для аграриев

Для сельхозпроизводителей снижение закупочных цен означает сокращение потенциальной выручки от реализации урожая. Особенно сложной ситуация может быть для хозяйств с невысокой урожайностью и значительными затратами на выращивание.

Например, снижение цены на 1000 грн/т означает потерю 100 тыс. грн потенциальной выручки при продаже партии сои объемом 100 тонн. Аграрии, которые имеют возможность хранить продукцию, могут откладывать продажи в ожидании улучшения рынка, но такая стратегия предполагает дополнительные расходы на хранение и риск дальнейшего падения цен.

Дальнейшая динамика соевого рынка будет зависеть от восстановления работы перерабатывающих предприятий, стабильности экспорта через морские порты, стоимости логистики и мировых котировок.

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