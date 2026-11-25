Отдельные украинские пенсионеры могут ежемесячно получать более 5 600 гривен доплаты. Она не зависит от стажа или возраста - деньги предусмотрены для людей с особыми заслугами перед Украиной.

Доплата к пенсии в Украине в 2026 году предусмотрена не только за стаж или возраст. Отдельная ежемесячная надбавка в размере 5 667,52 гривни положена людям с особыми заслугами перед государством, и она совершенно не зависит от количества отработанных лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

Кому назначают доплату без привязки к стажу

Речь о специальной выплате для людей, которые боролись за независимость Украины в ХХ веке и пострадали от репрессий коммунистического режима. То есть о гражданах, которых советская власть преследовала из-за политических или религиозных убеждений.

Право на надбавку имеют люди, официально признанные борцами за независимость Украины в ХХ веке, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям, незаконно содержавшиеся в тюрьме или принудительно находившиеся в психиатрических учреждениях либо получившие официальное решение о реабилитации.

Для таких пенсионеров государство предусмотрело отдельную ежемесячную выплату. С 1 марта 2026 года ее размер составляет 5 667,52 гривни. Деньги доплачивают к основной пенсии, которую человек уже получает.

Каждый год с 1 марта сумму надбавки пересматривают с применением соответствующего коэффициента увеличения, поэтому она может меняться.

Как оформить доплату

Чтобы получить дополнительные деньги, пенсионеру нужно подтвердить свое право на выплату. Главный документ - справка о реабилитации установленного образца. Ее выдает Региональная комиссия по реабилитации, которая работает при соответствующей областной или городской государственной либо военной администрации.

Далее со справкой обращаются в Пенсионный фонд. Подать документы можно двумя способами: лично в ближайшем сервисном центре ПФУ или по почте на адрес территориального органа фонда.

Если человек обращается лично, днем подачи заявления считается дата его принятия сотрудником ПФУ. Если документы отправляют по почте, учитывается дата на почтовом штемпеле.

Можно ли получить деньги за предыдущие месяцы

Выплату назначают со дня обращения, но есть исключение. Если пенсионер обратился за надбавкой в течение 12 месяцев после возникновения права на нее, выплату могут назначить со дня приобретения такого права - например, с даты получения документа, подтверждающего статус.

Это касается и случаев, когда человек подал заявление, но приложил не все документы. Пенсионный фонд сообщит, чего именно не хватает. Если предоставить их в течение трех месяцев после такого уведомления, первоначальную дату обращения сохранят.

Еще одна особенность: если пенсионер имеет право на надбавку сразу по нескольким основаниям, ПФУ назначает только одну наибольшую выплату.

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