Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 26 ноября по 2 декабря обещает устойчивые морозы: днём температура будет колебаться от 0° до -3°, а ночью опускаться до -8°.

Синоптики предупреждали об усилении морозов на Харьковщине ещё на прошлой неделе, и новый прогноз подтверждает: холодная погода в Харьковской области продержится и на этой неделе, с 26 ноября по 2 декабря, когда дневная температура не поднимется выше 0°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём температура в Харьковской области с 26 ноября по 2 декабря будет держаться в пределах от 0° до -3°, а ночью будет опускаться от -2° до -8°.

В четверг, 26 ноября, днём ожидается -1°, а ночью -2°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, воздух прогреется до 0° днём, тогда как ночью похолодает до -3°, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, днём термометры покажут -1°, ночью столбики опустятся до -5°, сохранится облачность с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, днём -2°, ночью -5°, небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, температура днём удержится на отметке -3°, ночью похолодает до -6°, малооблачно, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 1 декабря, днём -3°, ночью самое холодное за неделю - -8°, переменная облачность, без осадков.

В среду, 2 декабря, днём потеплеет до -1°, ночью -7°, переменная облачность, осадков не прогнозируют.

Самым тёплым по прогнозу будет пятница, 27 ноября, когда днём ожидается 0°. Самым холодным днём - понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, когда температура опустится до -3°. Перепад дневных температур за неделю составит 3°. Осадков в течение всего периода с 26 ноября по 2 декабря синоптики не прогнозируют.

Поскольку ночью морозная погода будет усиливаться до -8°, синоптики советуют жителям Харьковской области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а также утеплить окна и поддерживать дома положительную температуру. Из-за гололедицы на дорогах, которая возможна из-за ночных морозов, стоит быть осторожными за рулём и на тротуарах.

Ранее Politeka сообщала, что харьковскую область накроет мороз: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября.

Также Politeka сообщала, что харьковскую область накроет настоящая зима: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 23 по 29 ноября.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроет резкое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 ноября.