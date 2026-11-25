Реєстр банківських рахунків, який з'явиться разом із приєднанням України до єврозони платежів SEPA, не відкриє чиновникам доступ до залишків на рахунках.

Ліміти на перекази у банках вже скоротили, а тепер ще й реєстр рахунків, але це не означає, що чиновники побачать, скільки грошей лежить у вас на картці. Банкір пояснив, що саме відкриє державі новий реєстр, що він не відкриє і чим приєднання України до SEPA обернеться для звичайного клієнта.

Реєстр банківських рахунків прописаний у законопроєкті про приєднання України до єдиної зони платежів у євро, тобто SEPA. Головне, що варто знати одразу: створення цього реєстру не означає, що держава бачитиме гроші на ваших рахунках. Про це банкір сказав у коментарі The Page.

Що ж тоді в реєстрі? По суті, це систематизована база того, які рахунки та в яких банках відкрив клієнт. Банки і сьогодні повідомляють податковій про відкриття та закриття рахунків, тому жодної новини для чиновників тут немає: їм і так видно номер рахунку, валюту та власника.

А ось залишки і рух грошей - це зовсім інша історія. Без законних підстав ні податкова, ні інші відомства не отримають доступ до балансу чи історії операцій. Для цього потрібне рішення суду, офіційна перевірка або виконавче провадження.

Коли держава все ж може побачити рахунок

Є кілька випадків, коли інформацію про ваші гроші розкривають примусово. Найчастіше це борги: якщо є судове рішення, виконавча служба може арештувати рахунок і списати кошти. Також податкова може запитати виписку під час планової чи позапланової перевірки, а банк зобов'язаний передати дані про підозрілі операції за правилами фінансового моніторингу.

Окрема тема - фінмоніторинг. Операції від 400 тисяч гривень банк перевіряє окремо і може попросити документи, які підтвердять походження грошей: зарплата, продаж нерухомості, спадщина чи подарунок. Якщо підтвердження не буде, рахунок можуть заблокувати.

Що SEPA змінить для звичайних переказів

Приєднання до SEPA - це насамперед про дешевші і швидші перекази в євро. Усередині зони платежів євро переводять так само, як гривні між українськими банками: без посередників і за ціною внутрішнього переказу. Зараз переказ у Європу часто йде через банки-кореспонденти з комісіями, а після приєднання до SEPA такий платіж має стати дешевшим і швидшим.

Що робити клієнту

Для звичайної людини практичний план простий. Ні реєстр, ні SEPA не вимагають від вас жодних нових документів чи дій: рахунки вже мають формат IBAN, і новий реєстр лише впорядковує інформацію.

Тримайте під рукою документи про джерело великих сум, якщо плануєте операції від 400 тисяч гривень.

Для переказів у євро перевіряйте комісію банку - після запуску SEPA тарифи можуть змінитися в менший бік.

Не плутайте реєстр рахунків із доступом до грошей: без рішення суду чи перевірки залишки ніхто не побачить.

Раніше Politeka повідомляла, що банки дізнаються про клієнта під час фінмоніторингу та як уникнути блокування рахунку.

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