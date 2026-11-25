Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 26 листопада по 2 грудня обіцяє поступове похолодання: удень повітря прогріється щонайбільше до +2°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -7°. За даними синоптиків, опади можливі лише в п'ятницю, 27 листопада.

Новий етап похолодання у регіоні підтверджують і свіжі дані синоптиків - наступного тижня Дніпропетровщину накриє морозне повітря, і вже до середини тижня нічна температура опуститься до -7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 26 листопада по 2 грудня денна температура в Дніпропетровській області коливатиметься від +2° до -3°, а нічна - від 0° до -7°.

У четвер, 26 листопада, в області очікується мінлива хмарність без опадів. Удень повітря прогріється до +2°, а вночі температура триматиметься близько 0°.

У п'ятницю, 27 листопада, синоптики прогнозують можливі опади. Удень термометри покажуть -1°, вночі похолодає до -2°.

У суботу, 28 листопада, хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці -2°, а вночі опустяться до -5°.

У неділю, 29 листопада, небо вкриють хмари з проясненнями, без опадів. Удень температура утримається на позначці -2°, вночі - до -3°.

У понеділок, 30 листопада, прогнозують малохмарну погоду без опадів. Це буде найхолодніший день тижня за денними показниками: повітря прогріється лише до -3°, а вночі похолодає до -4°.

У вівторок, 1 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів. Удень температура триматиметься на рівні -2°, а вночі - найсильніше похолодання за тиждень, до -7°.

У середу, 2 грудня, хмарність також мінлива, опадів не прогнозують. Удень потеплішає до 0°, проте вночі залишиться морозно - до -7°.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 26 листопада, з максимумом +2°, а найхолоднішим за денними показниками - понеділок, 30 листопада, коли повітря прогріється лише до -3°. Перепад денних температур за тиждень сягне 5°. Опади синоптики прогнозують лише в п'ятницю, 27 листопада, решту днів в області очікується суха погода.

У дні з найнижчими температурами, особливо у вівторок та середу, коли вночі очікується до -7°, варто одягатися тепліше та утеплювати вікна й двері - це стосується насамперед людей похилого віку. У п'ятницю, коли можливі опади, не завадить парасоля та обережність на дорозі через слизькість.

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