Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, тож щоб не втратити бронь, документи на статус критично важливого підприємства радять подавати за два місяці.

Бронювання працівників в Україні знову ускладнили - тепер документи на статус критично важливого підприємства додатково перевірятиме Координаційний центр з питань бронювання. Через це розгляд може тривати довше, а бізнесу радять подавати звернення за два місяці.

Зміни запровадили постановою Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328. Про нові правила повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Тепер процедура отримання або продовження статусу критично важливого підприємства відбувається у три етапи. Спочатку державний орган перевіряє документи протягом семи робочих днів і передає їх Координаційному центру.

Далі Координаційний центр вивчає документи до одного календарного місяця і надає свої рекомендації. Після цього державний орган ухвалює остаточне рішення протягом трьох робочих днів.

Через додатковий етап розгляду Львівська ОВА радить підприємствам подавати звернення щодо підтвердження статусу критично важливого завчасно - орієнтовно за два місяці до завершення строку дії чинного рішення.

Оновили і перелік сфер, у яких підприємства можуть отримати статус критично важливих. Йдеться про комунальні підприємства, а також компанії в енергетиці та паливній промисловості, житлово-комунальному господарстві, видобуванні та переробці сировини, сільському господарстві, роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та логістиці.

Для отримання або продовження статусу підприємства мають використовувати оновлені форми документів. У зверненні потрібно коротко, не більш ніж у п'яти реченнях, пояснити, чому підприємство є критично важливим, і навести конкретні показники.

Змінився і порядок бронювання понад встановлені ліміти. Такі звернення розглядатимуть державні органи з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Як зберегти статус критичності

Щоб не втратити бронь працівників, підприємству варто діяти завчасно. Ось головні кроки:

Подавайте звернення про підтвердження статусу за два місяці до завершення строку дії чинного рішення.

Користуйтеся оновленими формами документів, а не старими зразками.

У зверненні коротко, до п'яти речень, поясніть, чому підприємство критично важливе, і наведіть конкретні показники.

Врахуйте, що розгляд тепер триває довше через додаткову перевірку Координаційним центром.

Як пояснив директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера, підприємствам важливо користуватися новими формами звернень і належно обґрунтовувати свою відповідність вимогам.

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