Приказ №423 Главнокомандующего ВСУ определил, как работники ТЦК должны обращаться с людьми: что можно и чего нельзя делать при доставке и проверке документов.

Проверки документов в Украине теперь регулирует отдельная инструкция - приказ №423 Главнокомандующего ВСУ от 6 октября 2026 года определил, что работники ТЦК могут делать, а чего делать не имеют права при доставке человека и проверке его документов.

Приказ, подписанный Михаилом Драпатым, размещен в официальном перечне приказов Главнокомандующего ВСУ. Документ регулирует принудительную доставку в ТЦК, обращение с личными вещами, видеонаблюдение и условия пребывания людей в помещениях.

Кто имеет право принудительно доставлять человека в ТЦК

Административное задержание и доставку военнообязанных за нарушение правил воинского учета осуществляет Национальная полиция. Работники ТЦК не могут самостоятельно проводить административное задержание или использовать для доставки личные автомобили.

Этот порядок также определяет правительственное постановление №560 от 16 мая 2024 года. После прибытия в ТЦК дежурный должен установить личность гражданина, выяснить основание доставки и записать время прибытия.

Могут ли забрать телефон в ТЦК

Сам факт пребывания в ТЦК не дает оснований забирать мобильный телефон, ремень, шнурки или другие личные вещи. Такие действия возможны только при наличии законных оснований и с соблюдением соответствующей процедуры.

Если телефон или другую вещь изымают, человек может требовать объяснения причины и надлежащего документального оформления.

Как ТЦК должен сообщить близким

Инструкция предусматривает уведомление родственников или другого человека, которого назвал гражданин. Это может быть жена, отец, мать, друг или адвокат. Дежурный должен зафиксировать номер телефона, время попытки связи и ее результат.

Звонок нужно записать в журнал, а если никто не ответил - попробовать позвонить еще раз. Такое требование появилось после многочисленных жалоб: весной 2026 года в Житомирской области отец мобилизованного мужчины из Малина долго не мог выяснить, куда исчез сын.

Камеры, вода и места для сидения

В коридорах, комнатах приема граждан и зонах ожидания ТЦК предусмотрено постоянное видеонаблюдение. Записи должны храниться не менее 30 дней, а людей должны предупреждать о видеосъемке с помощью информационных табличек.

Комнаты, где военнообязанные ожидают уточнения данных или направления на военно-врачебную комиссию, должны иметь достаточно стульев или лавок, освещение и вентиляцию. Людям должны обеспечить доступ к питьевой воде и туалету. Если состояние здоровья ухудшается, работники должны организовать медицинскую помощь, при необходимости - вызвать скорую по номеру 103.

Питание мобилизованных перед отправкой

Для людей, которых уже призвали и которые находятся в ТЦК до отправки в воинскую часть, предусмотрено питание за государственный счет. Меню должно составляться заранее на неделю, а суточная энергетическая ценность рациона - не менее 3500 килокалорий.

Что делать человеку и его родственникам

Если гражданина принудительно доставили в ТЦК, стоит прежде всего выяснить правовое основание таких действий и попросить объяснить, оформлено ли административное задержание. Человек может сообщить контакт близкого или адвоката, которому передать информацию о его местонахождении.

Для родственников, которые не знают, где находится задержанный, работает система бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103. При обращении стоит сообщить имя и фамилию человека, известное местонахождение, время и обстоятельства задержания.

Инструкция определяет и правила общения самих работников ТЦК. Они должны выслушать гражданина, объяснить порядок действий и способ обжалования решения. Угрозы, оскорбления, унижения и агрессия запрещены.

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