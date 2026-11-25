Благотворительный фонд «Право на защиту» запустил программу зимней поддержки: по 19 400 грн на отопление получат социально незащищенные домохозяйства Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Зимняя помощь на оплату отопления от фонда «Право на защиту» расширилась на новые регионы. Социально незащищенные домохозяйства Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей могут получить по 19 400 грн на отопительный сезон 2026-2027 годов.

Программу зимней поддержки реализует благотворительный фонд «Право на защиту» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Средства предназначены на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги, связанные именно с отоплением жилья.

Размер выплаты составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Ее предоставляют единоразово за весь зимний период, а потратить деньги можно исключительно на оплату коммунальных услуг.

Кто может получить 19 400 грн

Обратиться за помощью могут домохозяйства, которые соответствуют сразу нескольким условиям:

в доме есть централизованное отопление или индивидуальное отопление через централизованные сети газо- или электроснабжения;

они относятся к уязвимым категориям населения, определенным постановлением № 1084, и включены в списки домохозяйств, предоставленные Пенсионным фондом;

ранее не получали от организаций или фондов денежную или натуральную помощь на зиму для оплаты ЖКУ или приобретения твердого топлива;

проживают на определенных территориях Днепропетровской, Николаевской или Херсонской областей.

В фонде подчеркивают: соответствие одному или нескольким критериям не гарантирует включения в программу, каждую заявку проверяют отдельно.

Какие документы нужны

При регистрации для подтверждения соответствия условиям программы необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационные коды всех членов домохозяйства;

IBAN банковского счета главы домохозяйства;

документы, подтверждающие отнесение семьи к категории уязвимости.

Процесс отбора состоит из нескольких этапов: предварительная проверка домохозяйств из списков, верифицированных ПФУ, приглашение на регистрацию с указанием даты и времени, проверка документов и принятие решения о включении.

Ориентировочный срок предоставления помощи после регистрации составляет четыре-шесть недель. Детали об условиях участия и оформлении можно уточнить на горячей линии фонда по номеру 800 750 104 в будни с 09:00 до 18:00.

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