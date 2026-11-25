З 1 грудня 2026 року «Київстар» оновлює вартість пакетів платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Нові ціни торкнуться чотирьох тарифів: Преміум HD, Дорослий, Кіно Ультра та Плюс.

Київстар з 1 грудня 2026 року оновлює вартість пакетів платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Зміни торкнуться одразу чотирьох тарифів: Преміум HD, Дорослий, Кіно Ультра та Плюс.

Оновлення цін чекає як на чинних, так і на нових користувачів платформи. Компанія пояснює зміну тим, що вартість пакетів трималася незмінною останні п'ять років, тоді як витрати на придбання контенту та розвиток сервісу зростали.

Про оновлення цін повідомляє офіційний сайт Київстару. За цей час платформа розширювала бібліотеку фільмів, серіалів та мультфільмів, додавала нові телеканали й ексклюзивний контент, а також створювала власні продукти, що підтримують розвиток українського кіно.

Нова абонплата складе 299 гривень на місяць за пакет Преміум HD. Пакети Дорослий, Кіно Ультра та Плюс коштуватимуть 99 гривень на місяць кожен.

Перевірити актуальну вартість абонплати свого пакета можна на платформі, у додатку Київстар ТБ або в додатку Мій Київстар. Якщо оновлені умови не влаштовуватимуть, абонент може вибрати інший пакет із актуальної лінійки.

Що робити, якщо новий тариф не підходить

Якщо оновлена вартість пакета не відповідатиме вашим потребам, ви можете обрати інший тариф. Також закон передбачає право достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства України.

Раніше Politeka повідомляла, новий тариф Київстар: що включено і скільки тепер платити за зв'язок.

Також Politeka повідомляла, Київстар деактивує номери через 365 днів без поповнення: як зберегти номер за 30 грн.