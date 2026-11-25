Нерухомість в Україні за рік подорожчала на 21,5%. Найбільше зросли новобудови - майже на чверть.

Житло в Україні за рік подорожчало на 21,5% - такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Зростання цін зачепило і квартири, і приватні будинки, тож купувати нерухомість стало помітно дорожче, ніж торік. Ціни на продукти за рік теж помітно зросли.

Найсильніше зросли ціни на новобудови. Як повідомляє Zaxid.net, за рік первинний ринок подорожчав майже на чверть. Квадратний метр у новобудові додав у ціні більше, ніж у середньому по країні.

Дорожчає й вторинне житло, хоча й дещо повільніше за новобудови. Покупці все частіше порівнюють кілька варіантів і довше торгуються, оскільки ціна в оголошеннях нерідко відрізняється від реальної суми угоди.

Тим, хто купує або орендує житло зараз, важливо не погоджуватися на першу пропозицію. Ринок швидко змінюється, тож варто перевіряти ціни в кількох джерелах і в кількох районах одного міста.

На що дивитися у договорі купівлі-продажу

Перед підписанням перевірте документи на право власності (або майнові права, якщо це новобудова), наявність обтяжень та арештів. Окремо зверніть увагу на строки передачі квартири і на те, зафіксована ціна в гривні чи прив'язана до курсу валюти.

В договорі оренди варто прописати: розмір щомісячної плати та дату її внесення, суму застави й умови її повернення, а також хто сплачує комунальні послуги. Усе узгоджене фіксуйте письмово.

Тенденція до подорожчання, за даними Держстату, зберігається. Тому тим, хто планує купівлю найближчим часом, варто закладати в бюджет трохи більший запас на випадок подальшого зростання цін.

Раніше Politeka повідомляла, що найбільше подорожчало в Україні за рік.