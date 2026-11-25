Недвижимость в Украине за год подорожала на 21,5%. Больше всего выросли новостройки - почти на четверть.

Жилье в Украине за год подорожало на 21,5% - такие данные обнародовала Государственная служба статистики. Рост цен затронул и квартиры, и частные дома, поэтому покупать недвижимость стало заметно дороже, чем год назад. Цены на продукты за год тоже заметно выросли.

Сильнее всего выросли цены на новостройки. Как сообщает Zaxid.net, за год первичный рынок подорожал почти на четверть. Квадратный метр в новостройке прибавил в цене больше, чем в среднем по стране.

Дорожает и вторичное жилье, хотя и медленнее новостроек. Покупатели все чаще сравнивают несколько вариантов и дольше торгуются, поскольку цена в объявлениях нередко отличается от реальной суммы сделки.

Тем, кто покупает или арендует жилье сейчас, важно не соглашаться на первое предложение. Рынок быстро меняется, поэтому стоит проверять цены в нескольких источниках и в нескольких районах одного города.

На что смотреть в договоре купли-продажи

Перед подписанием проверьте документы на право собственности (или имущественные права, если это новостройка), наличие обременений и арестов. Отдельно обратите внимание на сроки передачи квартиры и на то, зафиксирована цена в гривне или привязана к курсу валюты.

В договоре аренды стоит прописать: размер ежемесячной платы и дату ее внесения, сумму залога и условия его возврата, а также кто оплачивает коммунальные услуги. Все согласованное фиксируйте письменно.

Тенденция к подорожанию, по данным Госстата, сохраняется. Поэтому тем, кто планирует покупку в ближайшее время, стоит закладывать в бюджет несколько больший запас на случай дальнейшего роста цен.

Ранее Politeka сообщала, что больше всего подорожало в Украине за год.