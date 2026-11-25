В Україні запустили онлайн-оформлення виплат за програмою «єЯсла»: тепер заявку можна подати в «Дії», не відвідуючи жодних установ.

В Україні запустили онлайн-оформлення виплат за програмою «єЯсла». Тепер подати заявку на державну допомогу можна в «Дії», не відвідуючи жодних установ.

Йдеться про щомісячні виплати для сімей, у яких один із батьків повернувся до офіційної роботи після того, як дитині виповнився рік. Сума допомоги залежить від обставин і може сягати до 12 000 гривень на місяць, повідомляє «Перший бізнесовий».

Головна умова - офіційне працевлаштування на повний робочий день після завершення першого року життя дитини. Саме такий вихід на роботу відкриває родині право на фінансову підтримку.

Як оформити виплату

Заявку подають через державний онлайн-сервіс. Система автоматично звіряє більшість даних через державні реєстри, тож документів потрібен мінімум, а розгляд заяви відбувається швидше.

Кошти мають цільове призначення: їх можна витрачати на харчування, одяг, ліки, освітні послуги та інші товари й сервіси, пов'язані з доглядом і розвитком дитини.

Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено підвищений розмір щомісячної допомоги.

Подавати заяву радять одразу після появи права на виплату, щоб отримати гроші за весь належний період. Якщо затягнути, можна втратити частину коштів.