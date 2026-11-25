В Украине запустили онлайн-оформление выплат по программе «єЯсла»: теперь заявку можно подать в «Дія», не посещая никаких учреждений.

В Украине запустили онлайн-оформление выплат по программе «єЯсла». Теперь подать заявку на государственную помощь можно в «Дія», не посещая никаких учреждений.

Речь о ежемесячных выплатах для семей, в которых один из родителей вернулся к официальной работе после того, как ребенку исполнился год. Сумма помощи зависит от обстоятельств и может достигать 12 000 гривен в месяц, сообщает «Перший бізнесовий».

Главное условие - официальное трудоустройство на полный рабочий день после завершения первого года жизни ребенка. Именно такой выход на работу открывает семье право на финансовую поддержку.

Как оформить выплату

Заявку подают через государственный онлайн-сервис. Система автоматически сверяет большинство данных через государственные реестры, поэтому документов нужно минимум, а рассмотрение заявки проходит быстрее.

Средства имеют целевое назначение: их можно тратить на питание, одежду, лекарства, образовательные услуги и другие товары и сервисы, связанные с уходом и развитием ребенка.

Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрен повышенный размер ежемесячной помощи.

Подавать заявку советуют сразу после появления права на выплату, чтобы получить деньги за весь положенный период. Если затянуть, можно потерять часть средств.