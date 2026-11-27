Установление инвалидности вследствие войны не означает, что кредит автоматически спишут. Юристы объяснили, когда защитник может не платить проценты и что происходит с самим долгом.

Кредиты для военных в Украине имеют особую правовую защиту, однако установление инвалидности вследствие войны не отменяет кредит автоматически. Такое разъяснение дали юристы издания «Судово-юридична газета».

Если защитник получил инвалидность, связанную с защитой Украины, банк или финучреждение не обязано просто аннулировать его долг. Деньги, фактически полученные по кредиту, придется вернуть.

В то же время закон дает военнослужащим кредитные каникулы. Согласно закону «О потребительском кредитовании», в период действия военного положения и в течение 30 дней после его завершения кредитодатель не вправе начислять проценты, комиссии, штрафы или пеню за просрочку.

Эта норма касается не только самого военного, но и членов его семьи: жены или мужа, детей и родителей. То есть во время службы долг не растет из-за начисленных процентов, даже если платежи не вносились.

Но само тело кредита, то есть основная сумма долга, никуда не исчезает. После прекращения военного положения или после увольнения со службы обязательство перед банком сохраняется, поэтому ситуацию лучше урегулировать заранее.

Что делать военному

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, защитнику нужно подать в банк письменное заявление и документы, подтверждающие статус: военный билет, справку о призыве или прохождении службы.

Если речь об инвалидности вследствие войны, к заявлению стоит приложить документ об установлении инвалидности и ее связи с защитой Украины, например справку об осмотре органами МСЭК или заключение военно-врачебной комиссии.

После этого банк обязан сделать перерасчет и не начислять проценты и неустойку за соответствующий период. Если учреждение отказывается, вопрос решается в судебном порядке.

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