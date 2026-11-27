Встановлення інвалідності внаслідок війни не означає, що кредит автоматично спишуть. Юристи пояснили, коли захисник може не платити відсотки і що стається із самим боргом.

Кредити для військових в Україні мають окремий правовий захист, але встановлення інвалідності внаслідок війни не скасовує кредит автоматично. Таке роз'яснення навели юристи видання «Судово-юридична газета».

Якщо захисник отримав інвалідність, пов'язану із захистом України, банк або фінансова установа не зобов'язана просто анулювати його борг. Гроші, які він фактично отримав за кредитом, доведеться повернути.

Водночас закон дає військовослужбовцям кредитні канікули. Згідно із законом «Про споживче кредитування», у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення кредитодавець не має права нараховувати відсотки, комісії, штрафи чи пеню за прострочення.

Ця норма стосується не лише самого військового, а й членів його сім'ї: дружини або чоловіка, дітей і батьків. Тобто під час служби борг не зростає через нараховані відсотки, навіть якщо платежі не вносили.

Але саме тіло кредиту, тобто основна сума боргу, нікуди не зникає. Після припинення воєнного стану або після звільнення зі служби зобов'язання перед банком залишається, тож ситуацію краще врегулювати заздалегідь.

Що робити військовому

Щоб скористатися кредитними канікулами, захиснику необхідно подати до банку письмову заяву і документи, які підтверджують статус: військовий квиток, довідку про призов або проходження служби.

Якщо йдеться про інвалідність внаслідок війни, до заяви варто додати документ про встановлення інвалідності та її зв'язок із захистом України, наприклад довідку про огляд органами МСЕК або висновок військово-лікарської комісії.

Після цього банк зобов'язаний зробити перерахунок і не нараховувати проценти та неустойку за відповідний період. Якщо установа відмовляється, питання вирішують у судовому порядку.

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