У Міноборони повідомили, що за жовтень військовослужбовці вже отримали основне грошове забезпечення, а додаткові винагороди почали перераховувати 25 листопада. Першими гроші у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень надійдуть тим, хто виконує бойові завдання.

Виплати військовим за жовтень почали перераховувати. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Основне грошове забезпечення військовослужбовці отримали у листопаді повністю, а додаткові винагороди та інші виплати надійдуть у два етапи.

19 листопада Кабінет Міністрів виділив понад 74 мільярди гривень на подальше грошове забезпечення військових. Кошти надійшли до Міноборони вранці 25 листопада, і того самого дня їх перерахували на рахунки військових частин.

Першочергово додаткові винагороди у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень отримають військовослужбовці, які виконують бойові завдання. У відомстві пояснили, що ці виплати мають завершитися протягом трьох днів.

Решту коштів, зокрема одноразову грошову допомогу, військовим перерахують у повному обсязі найближчим часом. Точних дат для кожної категорії у Міноборони не назвали.

Кому і скільки належить

Сума додаткової винагороди залежить від умов служби та участі у бойових діях. Розміри у 30, 50 та 100 тисяч гривень передбачені насамперед для тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання.

Одноразова грошова допомога нараховується за окремими підставами. Її розмір і умови оформлення визначаються для кожної конкретної ситуації, тож точну суму варто уточнювати у фінансовій службі.

Як дізнатися, коли прийдуть гроші

Кошти перераховують на рахунки військових частин, а вже звідти їх нараховують військовослужбовцям. Найшвидший спосіб перевірити зарахування - звернутися до фінансової служби своєї частини.

Сума нарахувань також відображається у банківському застосунку, до якого прив'язана зарплатна картка військовослужбовця, або у виписці за рахунком.

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