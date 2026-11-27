В Минобороны сообщили, что за октябрь военнослужащие уже полностью получили основное денежное довольствие, а дополнительные вознаграждения начали перечислять 25 ноября. Первыми деньги в размере 30, 50 и 100 тысяч гривень получат те, кто выполняет боевые задания.

Выплаты военным за октябрь начали перечислять. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Основное денежное довольствие военнослужащие получили в ноябре полностью, а дополнительные вознаграждения и другие выплаты поступят в два этапа.

19 ноября Кабинет Министров выделил более 74 миллиардов гривень на дальнейшее денежное довольствие военных. Средства поступили в Минобороны утром 25 ноября, и в тот же день их перечислили на счета воинских частей.

В первую очередь дополнительные вознаграждения в размере 30, 50 и 100 тысяч гривень получат военнослужащие, выполняющие боевые задания. В ведомстве пояснили, что эти выплаты должны завершиться в течение трех дней.

Остальные средства, в частности единовременную денежную помощь, военным перечислят в полном объеме в ближайшее время. Точных дат для каждой категории в Минобороны не назвали.

Кому и сколько положено

Сумма дополнительного вознаграждения зависит от условий службы и участия в боевых действиях. Размеры в 30, 50 и 100 тысяч гривень предусмотрены прежде всего для тех, кто непосредственно выполняет боевые задания.

Единовременная денежная помощь начисляется по отдельным основаниям. Ее размер и условия оформления определяются для каждой конкретной ситуации, поэтому точную сумму стоит уточнять в финансовой службе.

Как узнать, когда придут деньги

Средства перечисляют на счета воинских частей, а уже оттуда их начисляют военнослужащим. Самый быстрый способ проверить зачисление - обратиться в финансовую службу своей части.

Сумма начислений также отображается в банковском приложении, к которому привязана зарплатная карта военнослужащего, или в выписке по счету.

Ранее Politeka сообщала, правительство выделило дополнительно 81,4 млрд гривень на неотложные нужды военных.

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