Когда уроки проходят за экраном, первыми страдают глаза, спина и сон. Рассказываем, какие простые привычки помогут подростку сохранить здоровье во время дистанционного обучения.

Дистанционное обучение для многих школьников уже стало привычным форматом, но вместе с ним в дом пришли новые проблемы со здоровьем. Офтальмологи, ортопеды и педиатры все чаще говорят: главная угроза для подростка за монитором - не плохая оценка, а зрение, осанка и режим сна.

Наибольшая нагрузка ложится на глаза. Когда ребенок часами смотрит в экран, он реже моргает, а мышцы глаза находятся в постоянном напряжении. Отсюда сухость, покраснение, головная боль и постепенное ухудшение зрения.

Почему страдают глаза и как это остановить

Офтальмологи советуют простое правило 20-20-20: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет, расположенный на расстоянии не менее 6 метров. Это дает глазу возможность расслабиться и восстановить фокус.

Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50-60 сантиметров, а верхняя граница монитора - немного ниже уровня глаз. Экран не должен стоять напротив окна, иначе блики будут заставлять ребенка щуриться.

Осанка и спина: сидячий образ жизни

Ортопеды предупреждают: долгое сидение в неправильной позе за ноутбуком - прямой путь к искривлению позвоночника, боли в шее и пояснице. Стул должен быть такой высоты, чтобы стопы полностью стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом.

Плечи следует держать расслабленными, а не поднятыми, а спина должна опираться на спинку стула. Важно не оставлять подростка в одной позе надолго - каждый час нужно вставать, потягиваться, делать несколько простых упражнений для спины.

Движение и сон: то, о чем забывают чаще всего

Педиатры напоминают, что подростку нужно не менее 60 минут физической активности в день. После уроков за экраном обязательно должна быть прогулка или подвижные игры, а не еще несколько часов в телефоне.

Сон - второй критический момент. Подросткам 13-17 лет необходимо 8-10 часов сна в сутки. Речь не только о количестве, но и о качестве: за час до сна следует убрать все гаджеты, ведь синий свет экрана подавляет выработку мелатонина и сбивает биологические часы.

Как организовать рабочее место

Правильно обустроенный рабочий уголок - половина успеха. Рабочий стол должен быть у окна, чтобы днем было достаточно естественного света. Освещение должно падать слева (для правши), настольная лампа - с теплым светом и достаточной яркости.

Не позволяйте заниматься лежа в кровати или на диване с ноутбуком на коленях. Это худшее, что можно сделать и для спины, и для зрения. Также стоит делать перерывы между уроками: не только для глаз, но и чтобы перекусить, выпить воды и проветрить комнату.

Здоровье подростка во время онлайн-обучения - это ежедневная система привычек, а не разовые усилия. Даже простые шаги, повторенные регулярно, помогают сохранить зрение, осанку и здоровый сон ребенка.