Субсидия в Украине во время отопительного сезона назначается семьям, которым нужна поддержка в оплате коммуналки. Но факт назначения помощи не означает, что выплачивать ее будут именно в рассчитанном размере - из-за изменений в составе домохозяйства Пенсионный фонд может провести перерасчет.
Одна из самых частых причин уменьшения субсидии - трудоустройство одного из родственников. Ранее безработный взрослый член семьи нашел работу и начал официально получать зарплату - совокупный доход домохозяйства растет, поэтому и обязательная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги становится больше.
Как рассчитывается субсидия и какие доходы учитывает ПФУ
В расчет берут среднемесячный совокупный доход семьи. Важно: это не текущая зарплата трудоустроенного родственника, а доходы за установленный период. Например, если заявитель обращается за субсидией в ноябре, ПФУ учитывает доходы за 2-й и 3-й кварталы года. Для пенсионера, который оформляет помощь, пенсию учтут за сентябрь.
То есть если член семьи устроился на работу сразу после назначения субсидии, новая зарплата может не попасть в расчет немедленно. Но ее обязательно учтут при назначении помощи на следующие периоды.
Могут ли полностью отменить субсидию
В большинстве случаев ПФУ просто устанавливает меньший размер помощи, когда доход домохозяйства после трудоустройства увеличился. Полное прекращение выплат обычно не связано с обычным выходом человека на работу.
Наоборот - для трудоспособных совершеннолетних членов семьи важно наличие дохода и уплата ЕСВ. Отсутствие дохода или недостаточная уплата единого социального взноса в течение определенного периода может стать основанием для отказа в субсидии еще на этапе подачи заявления. Поэтому официальное трудоустройство безработного члена семьи может даже устранить риск вообще не получить помощь.
Другие основания для отказа
Законодательство предусматривает и имущественные ограничения для заявителя. В субсидии могут отказать, если кто-то из членов домохозяйства имеет открытые депозитные счета в банке на общую сумму свыше 100 000 гривен. Покупка валюты или облигаций на аналогичную сумму тоже может лишить права на выплату.
Отдельно стоит обратить внимание на транспортные средства в собственности семьи. Если кто-то из домохозяйства владеет автомобилем, выпущенным менее 5 лет назад, или несколькими машинами возрастом менее 15 лет, ПФУ может отказать в назначении субсидии. Для ряда случаев предусмотрены исключения, поэтому перед выводом стоит проконсультироваться со специалистами Пенсионного фонда.
Что делать, если доходы изменились
Если в составе семьи или в доходах произошли изменения, об этом нужно сообщить органу Пенсионного фонда в течение 30 дней. Оформить субсидию можно лично в сервисном центре ПФУ, через портал электронных услуг или обратившись к уполномоченным должностным лицам территориальной громады.
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