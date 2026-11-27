Верховная Рада 25 ноября приняла закон №10225-д о легализации криптовалют. Новые правила налогообложения заработают с 1 июля 2027 года, а владельцы цифровых активов будут платить налог только с прибыли.

Криптовалюты в Украине официально легализовали 25 ноября - Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10225-д, который определяет правила обращения и налогообложения цифровых активов.

За документ проголосовал 271 народный депутат, восемь выступили против. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Новые нормы заработают с 1 июля 2027 года, а до того времени рынок работает по-старому.

Главное изменение для обычных людей - налог будут платить только с прибыли от операций с криптой, а не со всей суммы. Для частных владельцев предусмотрен льготный период на 8 лет: 5% в первые 3 года, 9% в следующие 5 лет, после чего - привычные 18%.

Механизм простой. Купили монеты за $1 000, продали за $1 500 - налог начисляется только на $500 прибыли. Если операция сработала в минус, налога нет, а убыток можно перенести на следующие годы.

Само владение криптой, например биткоином или USDT, декларировать не нужно. Обмен одной криптовалюты на другую, например BTC на USDT, тоже не облагается налогом. Банки не будут блокировать зачисление денег от продажи активов из-за "неподтвержденного происхождения".

Что изменится для криптобирж и обменников

Биржи, обменники и кастодианы должны стать "белыми": получить лицензию и ежегодно передавать налоговые данные об операциях украинских пользователей. Сервисы без регистрации могут заблокировать.

Для компаний налог на прибыль остается на уровне 18%, или 9% на выведенный капитал при условии специального режима Дія.City. Операции по выпуску и обмену крипты освободят от НДС, а поставщикам услуг запретят находиться на упрощенной системе налогообложения.

Отдельно ввели упрощенное лицензирование для компаний, которые уже имеют соответствующие разрешения в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Как будут считать налог

База - прибыль по итогам года, а не весь оборот.

Ставка для физлиц: 5% первые 3 года, 9% следующие 5 лет, далее 18%.

Владение криптой и обмен крипты на крипту - без налога.

Убытки переносятся на следующие годы.

После голосования в Раде закон еще должен подписать президент. Из-за отсутствия регулирования Украина, по оценкам, потеряла 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний и около 4 миллиардов долларов налоговых поступлений.

Раньше Politeka сообщала, криптовалюта в Украине: юристы объяснили, как законно вывести деньги с биржи.

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