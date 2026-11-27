В Украине владельцы недвижимости даже через несколько лет после завершения строительства могут получить требование уплатить сотни тысяч гривен паевого взноса. Юристы объяснили, почему возникают такие долги и как их оспорить.

Долги за недвижимость могут неожиданно появиться даже у тех владельцев, кто давно завершил строительство или реконструкцию и ввел объект в эксплуатацию. Через несколько лет орган власти может прислать иск с требованием уплатить сотни тысяч гривен так называемого паевого участия.

О механизме таких долгов и способах защиты рассказали в материале ТСН. Паевое участие в развитии инфраструктуры населенного пункта - это денежный взнос заказчика строительства в бюджет громады. Идея механизма проста: новое строительство или реконструкция создают дополнительную нагрузку на дороги, инженерные сети, школы, детсады и больницы, поэтому заказчик должен был частично это компенсировать.

С 1 января 2020 года обязательное заключение новых договоров о паевом участии отменили. Однако на переходный период сохранили обязанность платить взнос в определенных законом случаях. Заказчик должен был в течение десяти рабочих дней после начала строительства обратиться в орган власти с заявлением об определении размера взноса и уплатить его до ввода объекта в эксплуатацию. Именно пропуск этого срока чиновники часто использовали как аргумент в суде.

Кто освобожден от уплаты паевого участия

Закон предусматривал ряд исключений, при которых заказчики строительства освобождались от уплаты взноса. Речь идет о:

зданиях учебных заведений;

учреждениях культуры, физической культуры и спорта;

объектах медицинского и оздоровительного назначения;

объектах комплексной застройки территорий по результатам инвестиционных конкурсов или аукционов;

строительстве при условии возведения на том же участке объектов социальной инфраструктуры.

Но даже законное основание для освобождения не всегда спасало от претензий. Типичная история выглядит так: реконструкция завершена, декларация о готовности зарегистрирована, бизнес работает, а внезапно приходит иск - уплатить взнос плюс инфляцию плюс 3% годовых. Проблема не в том, что что-то построили не так, а в том, что в документах стоит «не тот» код.

Как одна цифра в документах оборачивается иском

В спорах о паевом участии органы власти нередко опираются на формальные характеристики недвижимости. Например, если в документах указан код жилого дома усадебного типа, хотя фактически после реконструкции там работает учебное заведение, чиновники приходят к выводу, что владелец не имеет права на освобождение.

Аргументами становятся форма технического паспорта, записи в реестрах, целевое назначение земельного участка или отсутствие своевременного обращения с заявлением. Старший юрист EQUITY, адвокат, PhD Валентин Лизун и младшая юристка EQUITY Анна Масник подчеркивают: прежде всего нужно выяснить, существовала ли у заказчика сама обязанность платить взнос.

«Если ее не было, поскольку объект относится к освобожденным, то пропуск срока обращения с заявлением не может создать эту обязанность из ничего», - объясняют юристы.

Что говорит Верховный Суд

Судебная практика уже складывается в пользу владельцев. В постановлении от 23 сентября 2021 года по делу №640/32550/20 Верховный Суд обратил внимание, что при классификации зданий нужно учитывать их фактическое функциональное назначение, а не только формальное обозначение в документах.

Еще более показательный случай - постановление от 2 июля 2025 года по делу №910/7196/24. Реконструированный объект в документации имел код «стоянка автомобильная крытая», хотя фактически речь шла о паркинге, в отношении которого закон предусматривал освобождение от паевого участия. Суд не придал решающего значения самому коду или сведениям техпаспорта.

«Технический паспорт тоже не является окончательным доказательством. Его цель - описать состав, площадь и техническое состояние объекта, а не решить, является ли он учебным заведением», - отмечают юристы. Больше информации дают сведения о помещениях: наличие актового и спортивного залов, учебных кабинетов и столовой свидетельствует о функционировании учебного заведения.

Чем завершился суд в Киеве

Похожее дело рассматривалось в Киеве. В зданиях работало частное лицензированное учреждение общего среднего образования, а столичные власти требовали паевой взнос вместе с инфляционными потерями и 3% годовых. Истец ссылался на код «дома усадебного типа», форму техпаспортов и на то, что владельцы не обратились с заявлением вовремя.

Защита настаивала, что в зданиях реально и непрерывно действует лицензированное учебное заведение, а лицензию на деятельность выдал сам истец. Суд первой инстанции полностью отказал в иске, апелляция оставила решение без изменений. В кассацию истец уже не обращался.

Как владельцам защититься от финансовых потерь

Если поступило требование об уплате паевого взноса или есть риск, что оно поступит, юристы советуют сделать несколько шагов:

Проверить статус объекта - распространялись ли на него требования о паевом участии и были ли законные основания для освобождения.

Проверить документацию - техпаспорт, декларация и сведения в реестрах должны отражать реальное функциональное назначение недвижимости.

Сохранить переписку с органами власти - она подтвердит, что чиновники знали о фактическом назначении объекта.

Проверить целевое назначение земельного участка - оно должно согласовываться с характером деятельности.

Собрать доказательную базу - лицензии, уставы, отчетность, экспликации помещений станут важными аргументами в суде.

Получив требование, стоит проверить не только правильность рассчитанной суммы, но и наличие правовых оснований для взыскания. Общий механизм паевого участия отменен, однако судебные споры по обязательствам предыдущих периодов продолжаются и сегодня.

«Тот, на кого распространяются законодательные исключения, не должен становиться заложником ошибки в коде, неудачного бланка техпаспорта или записи в реестре», - резюмируют юристы EQUITY.