Запорожская ОВА провела встречу с представителями Посольства Испании в Украине и УВКБ ООН: обсудили новые проекты для эвакуированных, переселенцев и людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Поддержка переселенцев в Украине приобретает новые формы - Запорожская ОВА 23 ноября провела встречу с представителями Посольства Испании в Украине и УВКБ ООН и обсудила конкретные проекты для эвакуированных и ВПЛ в Запорожье.

Один из главных направлений - обустройство более 700 дополнительных мест для эвакуированных. Из них 200 мест предназначены для людей старшего возраста, лиц с инвалидностью и тех, кто нуждается в постоянном уходе. Это означает, что людям, которым нужно специализированное сопровождение, будут доступны соответствующим образом оборудованные места.

Также на встрече речь шла о расширении программ поддержки аренды жилья для переселенцев. Ещё один пункт - обустройство доступного укрытия для маломобильных людей в Транзитном центре Запорожья. Кроме того, планируется восстанавливать социальные учреждения и обеспечивать их резервными источниками питания.

Сколько людей уже получили помощь от УВКБ ООН

По данным ЗОВА, с начала полномасштабного вторжения благодаря УВКБ ООН помощь получили более 490 тысяч человек в Запорожье. Это денежные выплаты, восстановление повреждённых домов, поддержка переселенцев и установка модульных укрытий.

Отдельно с испанскими партнёрами обсудили установку станций очистки питьевой воды в общинах Запорожской области. На этот проект предусмотрено 1,5 миллиона евро. Это особенно актуально для общин, где водоснабжение повреждено из-за боевых действий.

Как получить помощь эвакуированным и ВПЛ

Для получения помощи от УВКБ ООН и партнёрских организаций переселенцы могут обращаться в Транзитный центр Запорожья или в социальные службы Запорожской ОВА. Информацию об актуальных программах публикует официальный Telegram-канал Запорожской ОВА. Там появляются объявления о наборе на новые места, регистрации для получения выплат и сроках обращения.

Ранее Politeka сообщала, психологическая помощь детям в украине: кто и как может бесплатно записаться.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь военным и переселенцам в Чернигове: куда обращаться и что передают.