Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 27 ноября по 3 декабря обещает устойчивые морозы: днем воздух не прогреется выше 0°, а ночью похолодает до -7°.

предыдущее резкое похолодание в Днепропетровской области сменяется устойчивыми морозами: синоптики предупреждают, что с 27 ноября по 3 декабря дневная температура в регионе не поднимется выше 0°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем температура будет колебаться от 0° до -4°, а ночью - от -2° до -7°.

В пятницу, 27 ноября, воздух днем прогреется до 0°, ночью же похолодает до -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров днем опустятся до -1°, а ночью - до -4°. Небо переменно облачное, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, днем удержится -2°, ночью -4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, дневная температура опустится до -4° - это самый холодный день недели днем. Ночью ожидается -5°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, днем немного потеплеет - до -3°, однако ночью похолодает до -6°. Переменная облачность, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем воздух прогреется до 0°, ночью же похолодает до -5°. Облачность переменная, осадков не прогнозируется.

В четверг, 3 декабря, днем удержится 0°, а ночью ожидаются самые сильные морозы недели - до -7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самыми теплыми днем станут пятница, 27 ноября, а также среда и четверг, когда воздух прогреется до 0°. Самым холодным днем будет понедельник, 30 ноября, - -4°. Перепад дневных температур за неделю составляет 4°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 27 ноября, остальные дни неделя будет сухой.

Из-за устойчивых морозов, которые ночью будут достигать -7°, стоит одеваться теплее, особенно пожилым людям и детям. В пятницу, 27 ноября, из-за возможных осадков стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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