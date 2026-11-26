Перед зимой часть киевлян переезжает с левого берега на правый из-за опасений по поводу отопления и водоснабжения. Медианная аренда однокомнатной квартиры в столице держится на уровне около 15 000 гривен в месяц.

Аренда квартир в Киеве перед зимой снова в центре внимания тех, кто ищет жилье. Часть киевлян переезжает с левого берега на правый из-за опасений по поводу отопления и водоснабжения в холодный сезон.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, сообщает Новини.LIVE. По ее словам, отдельные случаи переезда действительно есть, но говорить о массовом оттоке арендаторов пока рано.

Почему киевляне переезжают на правый берег

Основная причина - страх сложностей с отоплением и водоснабжением на левом берегу зимой. Люди заранее ищут более комфортные условия для жизни.

В то же время Берещак не советует воспринимать эти переезды как тренд, который непременно обрушит цены на аренду в этой части столицы. «Сказать, что это тенденция, которая обрушит цены на недвижимость на левом берегу, я бы не спешила», - подчеркнула она.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице - около 15 000 гривен в месяц. На этот показатель влияют более доступные предложения в Деснянском районе, в частности на Троещине.

Поэтому медианная цена не отражает весь диапазон стоимости жилья на левом берегу. В современных жилых комплексах с собственным энергоснабжением и развитой инфраструктурой аренда стоит значительно дороже.

«Есть комплексы, где аренда квартиры обойдется вам в 1 000-1 200 долларов, потому что это комплексы, которые энергонезависимы», - пояснила Берещак. Такие ЖК могут обеспечивать жителей необходимой инфраструктурой, чтобы работать и закрывать ежедневные дела без поездок на правый берег.

Стабилизировался ли рынок аренды

Осенью количество квартир, выходивших на рынок аренды, менялось в зависимости от ситуации в столице. Значительная часть новых предложений появилась в сентябре - на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В октябре количество новых предложений сократилось. Это эксперт назвала признаком стабилизации рынка: спрос и предложение постепенно выравниваются.

Поэтому тем, кто арендует жилье, стоит учитывать не только район, но и состояние дома, инфраструктуру и способность обеспечивать жителей светом и теплом. Именно от этого сейчас больше всего зависит цена.

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