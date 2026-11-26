Графики отключения света в Запорожье на 27 ноября предусматривают плановый ремонт электрооборудования - без электроэнергии на несколько часов останутся десятки улиц города. Отключения пройдут в два блока: с 08:00 до 16:00 и с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на 27 ноября вводятся из-за планового ремонта электрооборудования. Без электроэнергии на несколько часов останутся жители десятков улиц в разных районах города.

Энергетики разделили отключения на два блока. Первый продлится с 08:00 до 16:00, второй - с 09:00 до 17:00. В графике указаны конкретные дома, поэтому выключают не всю улицу сразу, а лишь часть номеров.

О плановых работах сообщает «Запорожьеоблэнерго». Специалисты будут ремонтировать оборудование, чтобы предотвратить аварийные отключения в ближайшие дни.

В первый блок с 08:00 до 16:00 вошли, в частности, улицы Аэродромная, Азовская, Киевская, Космическая, Лазаретная, Ливарная, Летная, Нагорная, Александровская, Полевая, Почтовая, Промышленная, Реконструктивная, Семейная, Физкультурная и проспект Соборный. Полный список - более сотни адресов в разных частях города.

Второй блок с 09:00 до 17:00 затронет улицы Алмазную, Калибровую, Теннисную, Троллейбусную и проспект Соборный, а также Южное шоссе. Здесь в графике часть нумерации домов, поэтому стоит сверить свой адрес.

Как узнать, отключат ли свет в вашем доме

Полный список адресов опубликован на официальном ресурсе «Запорожьеоблэнерго». Найдите свою улицу и номер дома в перечне, и если адрес там есть - спланируйте день с учетом часов отключения.

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а холодильник и морозильную камеру лишний раз не открывать, чтобы продукты дольше держали холод.

Ранее Politeka сообщала, 9 часов без электричества подряд: опубликованы графики отключения света в Запорожье на 25 ноября.

Также Politeka сообщала, отключение света в Запорожье 24 ноября: опубликованы графики.